U19-Niederrheinliga: RWE-Sieg im Topspiel, Schonnebeck an der Spitze, RWO schießt KFC ab

In der U19-Niederrheinliga erobern die Spvg Schonnebeck und Rot-Weiss Essen die ersten beiden Tabellenplätze. Schlusslicht KFC Uerdingen fängt sich eine deutliche Pleite.

Topspiel-Sonntag in der U19-Niederrheinliga: Mit dem TSV Meerbusch und Rot-Weiss Essen sowie SC Velbert und Spvg Schonnebeck trafen die vier bestplatzierten Teams der zweithöchsten Juniorenspielklasse am sechsten Spieltag in direkten Duellen aufeinander.

Und das mit dem besseren Ende für beide Essener Mannschaften. RWE feierte einen 3:2-Erfolg gegen Meerbusch und ermöglichte Schonnebeck damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Denn die Meerbuscher, bis Anpfiff noch ungeschlagen, mussten den Spitzenplatz durch die Pleite in Essen abgeben. Schonnebeck setzte sich derweil mit 2:1 in Velbert durch.

Dabei zeichnete sich lange eine Niederlage ab. Durch einen Treffer von Eleftherios Vasileiadis (46.) führte der SC bis in die Schlussviertelstunde hinein. Dann kam Arne Wessels und drehte die Partie mit einem späten Doppelpack (76., 86.).

RWE dreht Rückstand und siegt 3:2

Auch Rot-Weiss lag gegen Meerbusch zunächst zurück. Tymoteusz Miller brachte den TSV in Führung (7.). Doch Milot Ademi konnte ausgleichen (31.). Und im zweiten Durchgang legten Ahmed Etri (58.) sowie Mats Brune (66.) nach. Philip Müller machte es noch einmal spannend (82.), doch die Essener retteten das 3:2 über die Zeit.

RWE zieht dank des Sieges und dem besseren Torverhältnis am punktgleichen Meerbusch vorbei und belegt den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Schonnebeck beträgt zwei Punkte.

In der unteren Tabellenregion feierte Rot-Weiß Oberhausen einen klaren Sieg gegen den KFC Uerdingen. Mit 6:0 gewann RWO gegen das Schlusslicht, das am vergangenen Wochenende den ersten Sieg gefeiert hatte.

Arda Terzi (21.), Zinedine Durmus (41.), Edin Hadzibajramovic (45., 61.), Mahmud Sahintürk (70.) und Razmik Khurshudyan (75.) erzielten die Tore für die Kleeblätter, die nun bei neun Punkten stehen und sich im oberen Mittelfeld der Tabelle einsortieren.

U19-Niederrheinliga: Die Ergebnisse des 6. Spieltags

Viktoria Buchholz - SG Unterrath 1:1

SC Velbert - Spvg Schonnebeck 1:2

Arminia Klosterhardt - VfB Hilden 2:5

SG Schönebeck - VfL Rhede 3:3

Rot-Weiß Oberhausen - KFC Uerdingen 6:0

Dostlukspor Bottrop - SC St. Tönis 2:1

Rot-Weiss Essen - TSV Meerbusch 3:2