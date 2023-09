RWE: U17 zeigt Nehmer-Qualitäten, U19 ist für den Spitzenreiter gerüstet

Für die U17- und U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen war das vergangenen Wochenende ein erfolgreiches.

Die U17-Mannschaft von Rot-Weiss Essen hat in der Bundesliga einmal gezeigt, welch großes Potential in dem Team von Trainer Michael Delura steckt.

Beim Nachwuchs des 1. FC Köln bewiesen die Rot-Weissen Nehmer-Qualitäten und erkämpften sich nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch ein 3:3-Remis.

"Aufgrund der ersten Halbzeit und des späten Ausgleichs war es ein glücklicher Punkt, aber ein ganz wichtiger Zähler für die Moral", bilanzierte Delura.

Erfreulicher Nebeneffekt: Özgürcan Köse, der wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren Oberschenkel zuvor noch keine Partie in dieser Spielzeit absolvieren konnte, wurde in der Schlussviertelstunde eingewechselt und wusste zu überzeugen.

Für die U17 von Rot-Weiss Essen geht es in der B-Junioren-Bundesliga am kommenden Samstag (23. September, 11 Uhr) mit dem Heimspiel am Sachsenring gegen Borussia Mönchengladbach weiter.

Eine gute Performance legte auch die U19-Mannschaft von RWE-Trainer Simon Hohenberg beim SC St. Tönis 3:1 (1:1) an den Tag. In der Tabelle schraubten die Essener ihr Punktekonto auf zehn Zähler und kletterten damit auf den dritten Rang hinter Ligaprimus TSV Meerbusch (13 Punkte) und der Spvg Schonnebeck (zwölf).

"Es war ein rundum verdienter Sieg. Unser Manko war es, dass wir zu wenig Treffer erzielt haben. Allein in der zweiten Halbzeit hatten wir zahlreiche Großchancen, die wir nicht in Tore ummünzen konnten. Der Sieg hätte deutlich höher ausfallen müssen. Wir sind lange geduldig geblieben und haben uns trotz der knappen Führung nicht verunsichern lassen", meinte Hohenberg.

Der 36-jährige RWE-U19-Coach ergänzte: "Bei nur einem Tor Vorsprung kann es immer mal passieren, dass der Gegner mit einem Lucky Punch zum Ausgleich kommt. Da wir aber das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle hatten, gab es keinen Grund zur Sorge. Außerdem ist es immer noch besser, viele Chancen auszulassen, anstatt gar keine erst kreieren zu können. Wir wissen aber, dass wir nicht in jedem Spiel so viele Hochkaräter auslassen können. Daher müssen wir gieriger vor dem gegnerischen Kasten werden."

Die Möglichkeit, die Chancenverwertung zu verbessern, hat die U19 von Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag (24. September, 13 Uhr). Dann empfängt RWE den aktuellen Spitzenreiter TSV Meerbusch zum Top-Spiel an der Seumannstraße. Erst an diesem Spieltag musste Meerbusch gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:1) zum ersten Mal Punkte abgeben. Mit einem Sieg würden die Essener am TSV vorbeiziehen.