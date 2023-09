U19-Niederrheinliga: RWE arbeitet sich vor, nächstes Schonnebeck-Festival, KFC trotz Sieg Letzter

In der U19-Niederrheinliga macht Rot-Weiss Essen ein wenig Boden auf den Spitzenreiter gut, der sich unentschieden von Rot-Weiß Oberhausen trennt.

In der U19-Niederrheinliga ist Rot-Weiss Essen ein Stück näher an den Aufstiegsplatz herangerückt. RWE gewann am Sonntag mit 3:1 beim SC St. Tönis und fuhr den dritten Saisonsieg im fünften Spiel ein. Ahmed Etri (30.), Mats Brune (56.) und Milot Ademi (89.) erzielten die Treffer für Rot-Weiss.

Damit rücken die A-Junioren auf den dritten Tabellenplatz vor. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter TSV Meerbusch. Dazwischen steht weiterhin die Spvg Schonnebeck.

Die Essener feierten ein erneutes Offensiv-Spektakel: 8:1 endete das Heimspiel gegen Viktoria Buchholz. Bester Torschütze war Arne Wessels mit einem Dreierpack in nur fünf Minuten (50., 54., 55).

Die Spielvereinigung hatte unter anderem den KFC Uerdingen zum Saisonstart mit 11:2 besiegt und hat mit 29 geschossenen Toren den mit Abstand besten Angriff der Liga.

Derweil musste Spitzenreiter TSV Meerbusch den ersten Punktverlust hinnehmen. 1:1 endete das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. RWO ging früh in Führung (9.). Nach einem Platzverweis gegen die Gäste (57.) glichen die Meerbuscher in der Schlussphase aus (82.) und bleiben daher das einzige ungeschlagene Team der Liga.

Am anderen Ende der Tabelle fuhr der KFC Uerdingen die ersten Punkte ein. Nach dem desolaten Start mit vier Pleiten gewannen die Krefelder mit 1:0 gegen die SG Schönebeck.

Abdulhadi Alamad (69.) war der einzige Torschütze des Tages. Mehr als ein kleiner Befreiungsschlag war das aber nicht für den KFC. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz bleibt Uerdingen auf dem letzten Tabellenplatz. Punktgleich davor stehen Arminia Klosterhardt und VfL Rhede, die im direkten Duell aufeinandertrafen - mit dem besseren Ende für Rhede (1:0).

U19-Niederrheinliga: Der fünfte Spieltag im Überblick

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen 1:3

VfB Hilden - SC Velbert 1:2

Spvg Schonnebeck - Viktoria Buchholz 8:1

KFC Uerdingen - SG Schönebeck 1:0

SG Unterrath - Dostlukspor Bottrop 4:2

TSV Meerbusch - Rot-Weiß Oberhausen 1:1

VfL Rhede - Arminia Klosterhardt 1:0