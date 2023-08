U19-Niederrheinliga: Früher erster Schock für RWE und RWO - Schonnebeck überragt erneut

So hatten sich Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen den Start in die Niederrheinliga nicht vorgestellt. Schonnebeck dagegen schon.

In der U19-Niederrheinliga erwarten die Experten an der Spitze einen Zweikampf zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Die beiden Bundesliga-Absteiger wollen auch wieder hoch.

Beide Mannschaften gewannen ihre ersten Partien und mussten nur den ersten Rückschlag verdauen. Denn RWE patzte zuhause gegen den VfB Hilden mit 1:2. RWO verlor gegen die Spvg Schonnebeck.

Die Essener taten sich von Beginn an schwer. Die ersten Chancen gehörten den Gästen, auch das erste Tor erzielte der VfB. Zuvor war ein Fehler von RWE-Torwart Niklas Alter vorausgegangen. Doch die Essener kamen zurück und glichen durch Bojan Potnar aus - auch hier mit Hilfe des Gegners, der zuvor einen katastrophalen Fehlpass spielte.

Doch Hilden ging kurz vor der Pause erneut in Führung. Nach einem Freistoß an den Pfosten reagierte der Gast schneller als RWE und erzielte noch vor der Pause die erneute Führung.

In der 2. Halbzeit hatte Hilden zunächst die Chance auf das 3:1, danach legte RWE den Offensivgang ein. Doch das 2:2 wollte einfach nicht fallen. Im Laufe der Partie sah Essens Trainer Simon Hohenberg erst die Gelbe Karte, später wurde er vom Schiedsrichter vom Feld geschickt und durfte das Ende der Begegnung nicht von seiner Trainerbank aus verfolgen.

Kurz vor dem Ende gab es die große Möglichkeit zum Ausgleich. Potnar wurde perfekt in Szene gesetzt. Seine Direktabnahme aus drei Meter kam allerdings frontal auf den VfB-Keeper. Es war die letzte gefährliche Szene, Hilden feierte nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Oberhausen damit den ersten Sieg.

Wie RWE erging es auch RWO. Gegen die Schonnebecker, die bereits am ersten Spieltag beim 11:2 gegen Uerdingen auftrumpften, zeigten sich auch in Oberhausen in Torlaune.

4:2 hieß es nach 90 Minuten. Zwar ging RWO durch Lein Tairi in Führung, doch Arne Wessels traf in 18 Minuten drei Mal. Zwar kamen de Kleeblätter noch vor der Pause durch Daniel Gorden Raul heran. Doch nach dem Wechsel erhöhte Wessels in der Nachspielzeit mit seinem vierten Tor auf 4:2.

Was für ein Start für Schonnebeck, was für ein Start für Wessels, der nach seinem zweiten Viererpack im zweiten Spiel schon bei acht Saisontoren steht.

Neben Schonnebeck haben auch Dostlukspor Bottrop (3:1 gegen den VfL Rhede) und der TSV Meerbusch (2:0 gegen St. Tönis) die zweite Partie gewonnen.

Weiter geht es für RWE am Sonntag (3. September, 10:30 Uhr) bei der SpVg Schonnebeck. RWO muss am dritten Spieltag bei der SG Düsseldorf Unterrath ran (Sonntag, 3. September, 11 Uhr).