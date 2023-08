Schalkes Cheftrainer Thomas Reis hat sich am Mittwochabend die 1:2-Niederlage des S04 gegen den VfL Bochum angeschaut. U19-Coach Norbert Elgert war bedient.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Mittwochabend vor den Augen von Profi-Cheftrainer Thomas Reis 1:2 (1:0) im Parkstadion gegen den VfL Bochum verloren.

Obwohl sein Team mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte - auch U17-Europameister Taylan Bulut war noch nicht wieder fit - ging Norbert Elgert mit seiner Mannschaft anschließend hart ins Gericht.

Die erste Halbzeit sei noch okay gewesen, aber in der zweiten Halbzeit habe Bochum intensiver gespielt, den Sieg mehr gewollt und deshalb auch nicht unverdient gewonnen. Was ihn so gewurmt hat, war vor allem die Mentalität seiner Spieler. "Ich habe auch mit meinem Kollegen darüber gesprochen. Er sagte auch, er muss jede Woche anschieben. Jede Woche 'Kommt Männer fighten und kämpfen'. Das ist schon Wahnsinn. Das nervt mich dann manchmal auch", sagte Elgert.

Er strich seinen Spielern nach der Leistung spontan den freien Tag am Donnerstag und wird, trotz der Englischen Woche, trainieren. Es sei heute eine andere Generation als früher am Start und er habe sich dieser Aufgabe, die Jungs auf den Weg zu bringen, nun mal verschrieben.

"Aber da muss ich ganz einfach sagen: Wer da oben anklopfen will, der muss eigentlich nach jedem Spiel unters Sauerstoffzelt. Der muss nach jedem Spiel wiederbelebt werden. Da muss nach jedem Spiel der Notarzt bereitstehen, weil sie so viel investiert haben. Und das fehlt mir häufig. Die Eigenmotivation ist so schwach heutzutage", betonte die Schalker Trainer-Ikone.

In der Komfortzone könne man sich nicht weiterentwickeln. Er werde aber natürlich weiter an diesem Ziel arbeiten. Und wenn wieder Qualität zurückkehre, durch derzeit noch verletzte Spieler, werde man auch wieder mehr Möglichkeiten haben. Das sei auch deshalb wichtig, weil Assan Ouedraogo diese tolle Entwicklung genommen habe und nicht so einfach ersetzt werden könne, wenn weitere Säulen ausfallen würden.