Schalke: Fünfter Neuzugang für die U19 kommt vom BVB

Der FC Schalke 04 hat ein weiteres Talent für die Knappenschmiede verpflichtet. Ein U-Nationalspieler kommt von Borussia Dortmund.

Der FC Schalke 04 treibt die Personalplanungen für seine U19-Mannschaft voran. Inzwischen stehen schon fünf externe Neuzugänge fest. Die aktuellste Verpflichtung der Königsblauen: Yannick Bruno Numbisie.

Der 16-Jährige soll die Defensive des Teams von Trainer Norbert Elgert in der kommenden Saison verstärken. Er wechselt vom Schalker Revier-Rivalen Borussia Dortmund nach Gelsenkirchen.

"Yannick ist auf der rechten Seite variabel einsetzbar. Seine Stärken liegen in der Defensivarbeit", wird Schalkes Nachwuchschef Mathias Schober in einer Meldung des Vereins zu dem Transfer zitiert. "Im Team von Norbert Elgert soll er in der kommenden Saison seine Erfahrungen in der A-Jugend sammeln und sich individuell weiterentwickeln."

Numbisie war in den vergangenen beiden Saisons Teil der Dortmunder U17 und spielte hauptsächlich als Rechtsverteidiger. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er elf Einsätze in der B-Junioren Bundesliga West, sieben davon von Beginn an.

Zudem stand Numbisie in allen möglichen Sonderspielrunden-Partien auf dem Rasen und lief schon einige Male für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf.

Nun setzt er seine Karriere bei S04 fort und will sich perspektivisch den Traum vom Sprung in den Profifußball verwirklichen. Unter den fünf bisherigen Neuzugängen ist Numbisie der zweite für die Defensive nach Innenverteidiger Roman Doulashi aus der U19 des Bonner SC.

Dazu kommen die Stürmer Jean-Paul N'Diaye (Hannover 96 U17) und Bilal Brusdeilins (Viktoria Berlin U17) sowie Flügelspieler Zaid Amoussou-Tchibara (Bayer Leverkusen U17).

Bei vielen Spielern aus der aktuellen U19, die nun altersbedingt in den Seniorenbereich müssen, ist hingegen noch offen wie es weitergeht. Bisher steht nur fest, dass Ngufor Anubodem und Emmanuel Gyamfi in die eigene U23 aufrücken und Kapitän Mattes Hansen zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga wechselt.

Ob es Talente gibt, die einen Profivertrag auf Schalke erhalten, ist nicht klar.