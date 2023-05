Die U19 des FC Schalke 04 hat sich im Sturm verstärkt. Mit Bilal Brusdeilins kommt ein 17-Jähriger mit Junioren-Bundesliga-Erfahrung.

Der FC Schalke 04 hat Bilal Brusdeilins von Viktoria Berlin für die U19-Mannschaft verpflichtet. Das gaben die Königsblauen am Freitag bekannt.

„Bilal hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, dass er sehr gefährlich vor dem gegnerischen Tor ist. Er hat bereits Erfahrung in der Junioren-Bundesliga gesammelt und wird unseren U19-Sturm bestens verstärken”, sagte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede.

Der 17-jährige Brusdeilins spielte in der Jugend bei Hertha 03 Zehlendorf, ehe er im Sommer 2022 zu Viktoria Berlin wechselte. In der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost erzielte der Stürmer in der laufenden Saison in 13 Partien acht Tore und bereitete sechs weitere vor.

Bereits zuvor verpflichtete der FC Schalke 04 mit Roman Doulashi, Jean Paul Ndiyae und Zaid Amoussou-Tchibara drei weitere Spieler für die A-Junioren.