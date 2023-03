U19-Bundesliga: Schalke, BVB und Köln hoffen auf die Endrunde - Hertha ist schon qualifiziert

Showdown in der U19-Bundesliga West. Am letzten Spieltag steht noch keiner der beiden Endrunden-Teilnehmer um die Deutsche Meisterschaft fest.

Am Samstag, etwa 15 Uhr, steht fest, welche zwei Vertreter die U19-Bundesliga West in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft schickt.

Chancen haben die Talente von Borussia Dortmund, dem 1. FC Köln und Schalke 04. Der BVB startet als Erster mit den besten Möglichkeiten. Gewinnt der BVB seine Partie beim Achten Bayer Leverkusen, kann keiner mehr am BVB vorbeiziehen.

Spielt Dortmund Remis, könnte der 1. FC Köln mit einem Sieg beim abgeschlagenen Letzten VfB Hilden noch die Westdeutsche Meisterschaft feiern. Dazu müsste der FC mit fünf Toren Unterschied gewinnen.

Schalke kann nur Erster werden, wenn der BVB verliert und Köln nicht gewinnt, die Königsblauen gleichzeitig aber ihr Spiel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen.

Generell hat Schalke die schwierigste Ausgangslage. Sie spielen beim Vierten und sind auf die Konkurrenz angewiesen. Wenn der BVB nicht verliert und der FC - wovon auszugehen ist, beim Letzten gewinnt, kann die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert aus eigener Kraft nicht in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einziehen.

Mittlerweile ist auch bekannt, wann die Spiele um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen werden.

Der Sieger der West-Staffel bekommt es mit Hertha BSC zu tun. Das Hinspiel steigt am Sonntag (9. April) zunächst in Berlin. Das Rückspiel eine Woche später am Sonntag (16. April). Im zweiten Halbfinale treffen der Zweite der West-Staffel und der Sieger aus der Staffel Süd-Südwest aufeinander. Hier führt der FSV Mainz einen Spieltag vor dem Ende der Einfachrunde die Tabelle zwei Punkte vor dem Karlsruher SC an.

Daher wird der Titel wohl an Mainz gehen, denn der FSV spielt beim Letzten Eintracht Trier. Die Trierer haben erst einen Punkt holen können.

Neben den Teilnehmern um die Deutsche Meisterschaft wird im Westen auch der letzte Absteiger gesucht. Hier fällt die Entscheidung zwischen Preußen Münster und dem SC Verl, der zwei Punkte vor dem SCP in den Spieltag geht. Münster spielt in Paderborn, der SC Verl gegen den MSV Duisburg.