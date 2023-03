RWO: Kaya-Nachfolger steht fest - das ist der neue U19-Trainer

Rot-Weiß Oberhausen hat einen neuen Trainer für die kommende Saison in der U19-Niederrheinliga vorgestellt.

Nach dem Abgang von Markus Kaya und Rene Lewejohann Richtung Rot Weiss Ahlen wird Daniel Balk nun die sportlichen Geschicke der U19-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen übernehmen und bereits am letzten Spieltag der Saison gegen Rot-Weiss Essen an der Seitenlinie stehen. Zudem wird er auch der neue Cheftrainer zur Saison 2023/2024 sein.

"Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Balk einen neuen Cheftrainer gefunden haben. Daniel kennt die internen Strukturen und hat über die letzten Jahre eine sehr gute Arbeit in der U15 geleistet, sodass er uns nach dem Abstieg aus der Bundesliga auch in der Niederrheinliga weiterhelfen wird. Das Ziel ist es mit ihm zusammen schnell wieder in die höchste Spielklasse, die Junioren-Bundesliga, zurückzukehren", erklärt Patrick Bauder, Sportlicher Leiter beim Regionalligisten RWO.

"Ich bin dankbar, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt und freue mich auf die Aufgabe," erklärt der neue Cheftrainer der rot-weißen U19-Junioren. Balk weiter: "Auch wenn der Abstieg zunächst weh tut, wollen wir die Saison mit dem Derby positiv abschließen und in der kommenden Saison alles dafür tun, um wieder aufzusteigen."

In den letzten drei Jahren waren Kaya und Lewejohann für die RWO U19-Mannschaft verantwortlich. Nun war früh klar, dass das Duo im Sommer gehen wird. In der letzten Woche bekamen Kaya/Lewejohann dann die Chance mit sofortiger Wirkung in Ahlen anzuheuern und nahm diese auch wahr.

Nach zwei erfolgreichen Jahren ist die RWO-A-Jugend abgestiegen und wird nun in der Saison 2023/2024 in der Niederrheinliga wieder den Wieder-Aufstieg anvisieren. Dabei wird RWO auch auf den kommenden Gegner Rot-Weiss Essen treffen. Auch die RWE U19 steht vor dem letzten Spieltag als Absteiger aus der U19-Bundesliga West fest.