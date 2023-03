Rot Weiss Ahlen: Neues Trainerteam ist da - Das sagen die Protagonisten

Rot Weiss Ahlen hat am Dienstagabend - 7. März - gegen 18 Uhr sein neues Trainerteam offiziell vorgestellt.

Markus Kaya als Cheftrainer und Rene Lewejohann als dessen Assistent sollen Rot Weiss Ahlen zum Klassenerhalt in der Regionalliga West führen. Das teilte der Verein am Dienstagabend - 7. März - offiziell mit.

RevierSport hatte schon einige Stunden zuvor berichtet, dass Ahlen sich mit dem RWO-U19-Duo einig sei.

Für Lewejohann ist es eine Rückkehr zu den alten Wurzeln. Er stand zwischen 2003 und 2005 bei LR Ahlen unter Vertrag und bestritt auch sieben Spiele in der 2. Bundesliga. Kaya ist auch oft in Ahlen - familienbedingt. Umso mehr freut sich die Familie Kaya, dass Ahlens neuer Trainer Markus Kaya heißt.

"Meine Schwester und ein Großteil meiner Familie leben in Ahlen, die freuen sich jetzt besonders über meine neue Aufgabe. Ich habe immer schon mit großem Interesse auf Rot-Weiss geguckt und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen. Ein Verein mit einer solchen Geschichte muss einfach in der Regionalliga bleiben. Jetzt ist keine Zeit mehr für Ausreden, sondern nur noch für das klare Ziel Klassenerhalt", gibt sich der 43-jährige A-Lizenzinhaber Kaya kämpferisch.

Ex-Profi Kaya, der gemeinsam mit seinem zukünftigen Co-Trainer Lewejohann zuletzt noch Trainer der U19-Bundesligamannschaft von Rot-Weiß Oberhausen war und diese nicht zum Klassenerhalt in der Junioren-Bundesliga führen konnte, beginnt bereits am Dienstagabend mit dem Mannschaftstraining und wird auch am Freitag beim Meisterschaftsspiel in Köln auf der Bank sitzen und sein Debüt feiern.

"Wir haben da auch überhaupt keine Zeit zu verlieren. Markus hat uns mit seiner Art und seinen klaren Vorstellungen sofort von sich überzeugt. Man spürte sofort, dass er für die Aufgabe Klassenerhalt und Rot Weiss Ahlen brennt. Genau so jemanden brauchen wir in der jetzigen Situation. Markus Kaya genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Fußballszene. Ich bin froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", freut sich Gaetano Manno, Ahlens Sportchef, über die Verpflichtung.

Mit der Verpflichtung von Kaya und Lewejohann hat sich der Verein ganz bewusst für ein anderes Trainerprofil als zuvor bei Golombek und Zimmermann entschieden. Das betonte Manno und ergänzte: "Erfolg im Fußball basiert auf der Leistung einer funktionierenden Mannschaft mit Persönlichkeiten. Trainer müssen deshalb stets den Aufbau stabiler Teamstrukturen und die individuelle Förderung von Spielern miteinander verbinden. Kaya ist in der Fußballszene bekannt für seine gute Kommunikation innerhalb des Teams. Wir sind uns sicher, mit ihm den richtigen Trainer für die besondere Herausforderung gefunden zu haben."