U19-Bundesliga: VfL Bochum kann aufatmen, letzter Absteiger wird im Fernduell ermittelt

In der U19-Bundesliga West hat der VfL Bochum auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher. Ein Absteiger wird nächste Woche per Fernduell ermittelt.

Mit dem 4:3-Sieg bei Rot-Weiss Essen machte der VfL Bochum am Samstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Einen Tag später hat Trainer Heiko Butscher hundertprozentige Gewissheit. Der VfL spielt auch kommende Saison in der U19-Bundesliga West. Nach dem 1:1 im Kellergipfel zwischen Preußen Münster und dem SC Verl am Sonntag haben die Bochumer einen Nichtabstiegsplatz sicher.

Hingegen verpasste es Verl in der Partie, den Ligaverbleib eine Woche vor dem Saisonende perfekt zu machen. Der SCV steht einen Platz und zwei Punkte über den Preußen, die den ersten Abstiegsrang belegen. Lange sah es sogar so aus, als würde Münster an Verl vorbeiziehen. Die Adlerträger führten lange, kassierten den Ausgleich erst mit Einbruch der Schlussviertelstunde.

Im Showdown der Spielzeit braucht Münster auf jeden Fall einen Sieg. Es geht gegen den bereits geretteten SC Paderborn. Zudem müssen die Preußen auf Schützenhilfe des MSV Duisburg hoffen. Holen die Zebras mindestens einen Punkt in Verl, würden die Münsteraner bei einem eigenen Sieg noch am Sportclub vorbeiziehen. Sie haben nämlich die um ein Tor bessere Differenz. Der VfB Hilden, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und der Bonner SC sind bereits sicher abgestiegen.

An der Tabellenspitze liefern sich Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 einen Dreikampf um die zwei Endrunden-Plätze. Der BVB (34 Punkte, am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen) und Köln (32, beim VfB Hilden) haben die Teilnahme in der eigenen Hand. Schalke (31) muss sein Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen und hoffen, dass der BVB verliert oder Köln nicht siegt.