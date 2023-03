Youth League: So erlebten Torschütze Bamba und Elfer-Held Ostrzinski den BVB-Sieg gegen PSG

Im Achtelfinale der Youth League gewann Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain. Samuel Bamba erzielte den wichtigen Ausgleich. Silas Ostrzinski hielt den entscheidenden Elfmeter.

Die U19 von Borussia Dortmund besiegte im Achtelfinale der Youth League sensationell Paris St. Germain mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Cheftrainer Mike Tullberg führte seine Mannschaft durch den Erfolg erneut in die Runde der besten acht Jugendmannschaften in Europa.

Einen großen Anteil am Weiterkommen der Dortmunder hatte BVB-Spieler Samuel Bamba. Nachdem die Gäste aus Paris in der 40. Minute in Führung gingen, konnte Bamba nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielen. In Hälfte zwei verwandelte das Talent beinahe einen direkten Freistoß, jedoch landete der Ball auf der Querlatte. Auch beim anschließenden Elfmeterschießen versenkte der 19-jährige den fünften Elfmeter der Dortmunder sicher. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

Nach der Partie fehlten dem Torschützen beinahe die Worte. „Ich glaube, dass die Partie gegen PSG bislang mein anstrengendes Spiel war, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Team und ich haben alles gegeben und uns schlussendlich mit dem Sieg belohnt. Ich kann gar nicht wirklich in Worte fassen, was da passiert ist”, erklärte Bamba.

Der Trainer sagte uns im Vorfeld, dass es eine Herkulesaufgabe wird und diese haben wir gemeistert. Samuel Bamba

Trotz seines wichtigen Tores zum Ausgleich und dem verwandelten Elfmeter sah sich der pfeilschnelle Linksaußen nicht als Matchwinner. „Ich würde nicht sagen, dass ich der Mann des Spiels war, weil es insgesamt eine sehr gute Mannschaftsleistung war. Ich bin einfach unglaublich glücklich und sehr stolz auf das Team. Der Trainer sagte uns im Vorfeld, dass es eine Herkulesaufgabe wird und diese haben wir gemeistert.”

BVB-Keeper Ostrzinski: „Wir waren die bessere Mannschaft”

Auch BVB-Keeper Silas Ostrzinski hatte bislang großen Anteil am Erreichen des Viertelfinals seiner Mannschaft in der Youth League. Im Elfmeterschießen gegen Paris hielt er den entscheidenden Elfmeter. In der laufenden Spielzeit kommt der 19-Jährige bislang sogar auf einen Einsatz in der 3. Liga für Borussia Dortmund II.

„Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft und haben uns im Vorfeld viel vorgenommen. Wir haben taktisch einiges umgestellt und hatten einen guten Plan, der aufgegangen ist. Wir haben es versäumt, die Partie vorzeitig zu entscheiden und so ging es ins Elfmeterschießen", erklärte der Torhüter nach dem Erfolg im Achtelfinale der Youth League.

Wir wussten, dass wir im Elfmeterschießen gut sind und dass es zu unseren Stärken gehört. Silas Ostrzinski

Ostrzinski weiter: „Wir wussten, dass wir im Elfmeterschießen gut sind und dass es zu unseren Stärken gehört. Deshalb ist alles okay und ich freue mich einfach, dass ich die Mannschaft mit dem letzten gehaltenen Elfmeter eine Runde weiter bringen konnte.”

Auch Cheftrainer Mike Tullberg und Nachwuchschef Lars Ricken freuten sich über den sensationellen Sieg gegen PSG. Weitere Stimmen zum Spiel gibt es hier.