RWE U19: Zweite Chance im Abstiegskampf - „Aus Glauben muss Überzeugung werden“

In der A-Junioren Bundesliga wird eine Einfachrunde gespielt. Der U19-Mannschaft von Rot Weiss Essen bleiben also nur fünf Spiele – eines davon ist eine zweite Chance auf den Klassenerhalt.

Die U19-Mannschaft von Rot Weiss Essen steht vor dem Start nach der Winterpause in der A-Junioren Bundesliga auf dem vorletzten Platz. Auf den ersten Nichtabstiegsrang – den elften Platz – fehlen dem Team von Trainer Suat Tokat ganze sieben Zähler. Doch es bleibt Hoffnung: Eine Hinrundenpartie wird wiederholt.

Anfang Dezember 2022 trennten sich die Essener und der SC Verl mit einem 2:2-Remis, obwohl die Rot Weissen in der 68. Minute eigentlich mit 3:1 in Führung hätten gehen müssen – aber: Der Schiedsrichter pfiff einen, von Ben Heuser verwandelten Elfmeter zurück, und gab einen indirekten Freistoß für Verl. Einige RWE-Spieler waren zu früh in den gegnerischen Sechszehner gelaufen.

Aufruhr an der Essener Bank: Laut dem DFB-Regelwerk hätte der Strafstoß wiederholt werden müssen, doch das wurde er nicht. U19-Coach Tokat erinnerte sich im Gespräch mit RevierSport an die Fehlentscheidung: „Wir wurden verpfiffen und bekommen jetzt unsere zweite Chance. Was im Hinspiel passiert ist, kann nicht zurückgenommen werden, deshalb muss die Partie wiederholt werden.“

Abgesehen von der Fehlentscheidung blieb dem ehemaligen ETB-Trainer auch die Leistung seiner Mannschaft im Gedächtnis: „Wir haben ein starkes Hinspiel abgeliefert, das wir zu jeder Zeit im Griff hatten. Über die Fehlentscheidungen haben wir oft genug geredet – das ist durchgekaut. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir Verl und auch anderen Mannschaften weh tun können.“

Das sei auch für die Wiederholung am kommenden Samstag (11. Februar, 13 Uhr) der Plan. Der 35-Jährige erklärte: „Es werden noch drei intensive Trainingseinheiten vor der Partie gegen Verl stattfinden. Wir gehen dementsprechend gut vorbereitet ins Match und wollen einfach gewinnen. Ich merke als Trainer eine gewisse Anspannung, die aber nicht negativ, sondern gesund ist. Die Jungs wissen, worum es geht und wissen, wo wir stehen. Alle wollen weiter Bundesliga spielen!“

Selbst wenn die Essener U19-Riege am Wochenende gegen den SC Verl drei Punkte holen sollte, bleiben vier Punkte auf den rettenden elften Rang. Die Ausgangssituation vor den letzten fünf Partien könnte besser sein. Doch Tokat gibt die Hoffnung nicht auf: „Wenn ich nicht mehr an den Klassenerhalt glauben würde, könnte ich als Trainer auch aufhören. Ich glaube an die Jungs und die sie glauben an sich selbst. Wir wissen, dass wir, wenn wir Leistungen bringen, noch eine Chance haben. Aus Glauben muss Überzeugung werden – dann kann das was werden.“

Zumal das Restprogramm auf dem Papier machbar erscheint: Es geht gegen Verl, den SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, den VfL Bochum und RWO.