U19-Bundesliga: Schalke mit Remis gegen Oberligisten, auch BVB spielt Unentschieden

Die U19-Topteams Schalke 04 und Borussia Dortmund bereiten sich auf die Bundesliga-Restrunde vor. Beide Revierklubs spielten am Samstag Remis.

In der Vorbereitung auf die Restrunde der U19-Bundesliga West haben Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 am Samstag jeweils ein 2:2 in Testspielen geholt.

Schalke stand dem Westfalen-Oberligisten 1. FC Gievenbeck gegenüber. Gegen die Senioren geriet Königsblau zunächst in Rückstand (Louis Martin/21.). Noch vor der Pause drehten Niklas Dörr (29.) und Forzan Ouedraogo die Partie (42.). Im zweiten Durchgang erzielte Gievenbecks Christian Keil das Tor zum Endstand (64.). "Es war ein gutes Vorbereitungsspiel unter guten Bedingungen - aber mit einer eher durchschnittlichen Leistung von uns", resümierte Schalkes Trainer Norbert Elgert auf der Vereinshomepage.

Der nächste Test gegen eine Herren-Mannschaft steht bereits am Donnerstagabend an. Mit dem SV Schermbeck wartet erneut ein Gegner aus der Oberliga Westfalen (19.45 Uhr).

Derweil traf der BVB am Samstag auf die U19 des VfL Wolfsburg, die auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga Nord/Nordost steht. Julian Rijkhoff schoss die Dortmunder zweimal in Führung (26., 54./FE.). Doch Wolfsburg hatte jeweils eine Antwort parat und glich durch Joao Pinto (33.) sowie Max Herrmann aus (88.).

Weiter geht es bereits am Dienstag. Dann ist der VfB Hilden in Dortmund-Brackel zu Gast (18 Uhr).

Und die beiden Revier-Rivalen werden noch einige weitere Testspiele bestreiten, ehe die Liga wieder startet. Erst am 19. Februar geht es weiter. Vier Spieltage stehen noch aus in der regulären Saison. BVB und Schalke liefern sich mit dem 1. FC Köln einen Dreikampf um die ersten beiden Tabellenplätze, die zur Qualifikation an der Endrunde berechtigen. Köln führt die Tabelle derzeit vor den punktgleichen Borussen an, Schalke liegt zwei Punkte dahinter auf Rang drei.