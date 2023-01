Schalke: U19-Stürmer Topp trifft bei Turnier neunmal, das sagt Elgert

Schalkes U-19-Fußballer scheiden beim Rewe-Juniorcup im Viertelfinale aus. So bewertet Trainer Norbert Elgert den Auftritt seiner Mannschaft.

Der Rewe-Juniorcup ist für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 nach dem Viertelfinale beendet, aber Trainer Norbert Elgert dennoch begeistert gewesen. „Es ist den Veranstaltern wieder einmal gelungen, mit ihren Mitstreitern und Sponsoren ein super Turnier auf die Beine zu stellen“, sagt der U-19-Coach der Königsblauen auf knappenschmiede.de. „Es war hervorragend organisiert und erneut top besetzt.“

Nachdem der Tabellendritte der Bundesliga-Staffel West seine Siebener-Gruppe mit fünf Siegen und einem Unentschieden beendet hatte, setzte er sich in der Zwischenrunde in seiner Gruppe mit 4:1 gegen Hannover 96 und 3:1 gegen den 1. FC Union Berlin durch. Im Viertelfinale wartete der FC Fulham, der seine Zwischenrunden-Gruppe hinter Borussia Mönchengladbach auf dem zweiten Rang beendet hatte. Dort setzte es für die königsblaue U 19 eine 0:3-Niederlage.

Schalke-Trainer Norbert Elgert: „Wir waren gegen Fulham gleichwertig“

„Wir waren gegen Fulham gleichwertig, haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Norbert Elgert. „Nachdem die Engländer in Führung gegangen waren, mussten wir zwei diskutable Zeitstrafen hinnehmen. Das ist natürlich bitter, wenn man zwischendurch mit drei Spielern gegen fünf spielen muss. Der Gegner bekommt Räume, dann wird es schwer. In der Halle passiert so etwas schnell.“

Und das Fazit des 65-jährigen Fußball-Lehrers fiel schließlich positiv aus. „Wir waren in einem Turnier mit 28 Mannschaften unter den besten acht und haben unsere Farben dort sehr positiv vertreten“, sagte Norbert Elgert. „Trotz der krankheitsbedingten Ausfälle haben wir eine sehr starke Turnierleistung gezeigt. Es ist sehr positiv, dass sich kein Spieler am Wochenende verletzt hat.“

Der erfolgreichste Schalker Torschütze in Göttingen war U-19-Nationalstürmer Keke Topp, dem neun Treffer gelangen. Achtmal war Kapitän Mattes Hansen erfolgreich. Fünf Treffer gelangen Max Grüger und Kelsey Meisel, während Niklas Barthel und Nicholas Engels auf vier Treffer kamen.

Die Spiele der Schalker U 19 in Göttingen im Überblick:

Gruppenphase: FC Gleichen – FC Schalke 04 0:7, FC Schalke 04 – JSG Weser/Solling 9:1, FC Schalke 04 – JSG Nörten 14:0, JFV 37 Göttingen – FC Schalke 04 0:6, Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04 1:2, FC Schalke 04 – FC Brügge 0:0.

Zwischenrunde: Hannover 96 – FC Schalke 04 1:4, FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin 3:1.

Viertelfinale: FC Schalke 04 – FC Fulham 0:3.