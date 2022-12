Im Ausland: Ehemaliger RWO- und MSV-Spieler feiert Nachwuchs-Meisterschaft

Baran Yilmaz, ein ehemaliger Nachwuchsspieler von Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg, hat aktuell allen Grund zur Freude.

Der Mönchengladbacher Baran Yilmaz hat aktuell doppelt Grund zur Freude. Der 16-jährige Fußballer ist vergangene Woche von der türkischen Junioren-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang eingeladen worden. RevierSport berichtete.

Am Wochenende durfte sich der Mittelfeldspieler aus der U18 von Fortuna Sittard dann auch noch über den Gewinn der niederländischen Meisterschaft in dieser Altersklasse und den damit verbundenen Aufstieg in die nächste Division freuen.

Bevor in den Niederlanden im Januar die "Frühlings-Saison" startet, wird Yilmaz vom 17. bis 22. Dezember nach Istanbul reisen, um an der Maßnahme der U17-Nationalmannschaft teilzunehmen. Aller Voraussicht nach wird der 16-Jährige in diesem Zeitraum auch sein erstes Länderspiel für die Türkei bestreiten.

Das Videoportal TikTok ging Ende 2016 an den Start und ist besonders bei jungen Menschen aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichem Videocontent sehr beliebt. Rund 20 Millionen Nutzer gibt es in Deutschland – viele von ihnen kennen Baran Yilmaz. Ein Salat bei McDonald’s, ein Tanz für Mama in der Küche oder Spielszenen aus den Vorbereitungspartien mit Fortuna Sittard: Hunderttausende Aufrufe generieren die Videos von Baran Yilmaz nahezu täglich auf der Videoplattform. "In Deutschland ist der Hype sehr groß. Leute erkennen mich auf der Straße und sprechen mich an", gibt der Mönchengladbacher zu.

"Für mich geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung, auf den ich schon so lange hingearbeitet habe", sagt der 16-Jährige, der im kommenden Jahr in der U21 von Fortuna Sittard weitere wertvolle Erfahrungen sammeln soll. Bekannt geworden ist Yilmaz, der unter anderem auch schon für den MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen und den KFC Uerdingen spielte, durch seine Aktivitäten auf Social Media. Mit rund 1,2 Millionen Followern beim Portal TikTok hat sich der Jugendliche eine große Anzahl an Followern aufgebaut, die er täglich an seinem privaten Leben teilhaben lässt.