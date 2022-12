Junioren: Ex-RWO-Talent - TikTok-Star und jetzt auch U-Nationalspieler

Im September 2022 berichtete RevierSport vom großen Traum des Baran Yilmaz. Er will nicht nur ein TikTok-Star sein, sondern auch im Fußball weit kommen. Jetzt kommt er seinem Traum einen Schritt näher.

Der 16-jährige Mönchengladbacher Baran Yilmaz ist von der türkischen Junioren-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang eingeladen worden.

Yilmaz, der aktuell für die U18 von Fortuna Sittard in den Niederlanden spielt, wird vom 17. bis 22. Dezember nach Istanbul reisen, um an der Maßnahme der U17-Nationalmannschaft teilzunehmen.

Aller Voraussicht nach wird Yilmaz in diesem Zeitraum auch sein erstes Länderspiel für die Türkei bestreiten. "Für mich geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung, auf den ich schon so lange hingearbeitet habe", sagt der 16-Jährige, der im kommenden Jahr in der U21 von Fortuna Sittard weitere wertvolle Erfahrungen sammeln soll.

"Ich bin in Sittard sehr glücklich. Der niederländische Fußball entspricht viel mehr meinem technischen Spielstil und ich weiß, dass hier die Jugendspieler viel größere Möglichkeiten haben, im Profifußball anzukommen", sagt Yilmaz.

Ein Fahrer bringt den Nachwuchsspieler mehrmals in der Woche von Mönchengladbach zu den Trainingseinheiten und Spielen ins 70 Kilometer entfernte Sittard. "Mein Vater unterstützt mich sehr bei meinem Traum, Profifußballer zu werden", sagt Yilmaz. Dazu gehört auch ein eigenes Fitnessstudio im Elternhaus in Mönchengladbach, ein Personaltrainer und Trainingseinheiten mit türkischen Fußballgrößen wie Yasin Öztekin.

Bekannt geworden ist Yilmaz, der unter anderem auch schon in den Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen und KFC Uerdingen spielte, durch seine Aktivitäten auf Social Media. Mit rund 1,2 Millionen Followern beim Portal TikTok - RevierSport berichtete - hat sich der Jugendliche eine große Anzahl an Followern aufgebaut, die er täglich an seinem privaten Leben teilhaben lässt.