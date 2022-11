U19-Bundesliga: RWO will „bis zum letzten Tag kämpfen“

Rot-Weiß Oberhausen steht im Tabellenkeller der U19-Bundesliga West. Noch liegen fast alle Teams eng beieinander, doch Markus Kaya weiß um die schwierige Situation seiner U19.

Die U19-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen sind durch die 1:2-Niederlage gegen den SC Verl auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Markus Kaya war mit der Leistung seiner Jungs alles andere als einverstanden.

Die Schwankungen zwischen Weiterentwicklung und Stagnation sieht der Coach als extrem: „Gegen Verl fehlten einfach die Grundbasics und die muss ich von meinen Jungs erwarten können.“ Zum nächsten Spieltag muss dringend eine Steigerung her.

Drei Siege, fünf Niederlagen, neun Punkte, acht Tore und 14 Gegentreffer. Das ist die Bilanz der RWO-U19 nach acht von 15 gespielten Partien in der A-Junioren-Bundesliga West. Für die A-Jugendlichen der Kleeblätter heißt das Ziel, wie schon in der vergangenen Saison, Klassenerhalt.

In der letzten Spielzeit konnte dieser am vorletzten Spieltag klargemacht werden, in diesem Jahr sollte es, wenn möglich, früher klappen. Kaya weiß allerdings um die aktuell schwierige Situation seiner U19: „Von unserer Seite aus wissen wir, dass wir bis zum letzten Tag kämpfen müssen. Deswegen wäre ein Sieg gegen Verl enorm wichtig gewesen, damit wir eine gute Basis haben.“

Die Hälfte der Spielzeit ist rum und noch liegen in der Tabelle alle eng zusammen, nur der noch punktlose Aufsteiger VfB Hilden steht etwas abgeschlagen am Tabellenende. Noch ist also nichts entschieden. Oberhausen auf Rang zwölf und Bayer Leverkusen auf dem vierten Platz trennen gerade einmal fünf Punkte.

RWO: In Paderborn ein anderes Gesicht zeigen

Für RWO geht es in den sieben verbleibenden Partien, mit Ausnahme der Spiele gegen Borussia Dortmund und Schalke 04, gegen direkte Konkurrenten. Am Samstag ist RWO zunächst beim SC Paderborn zu Gast (12. November, 13 Uhr), der mit zwölf Punkten aus acht Spielen momentan Siebter ist. „Wir erhoffen uns, dass wir am nächsten Spieltag in Paderborn eine andere Einstellung zeigen, aber es ist halt dieses Schwankende“, blickt der Coach auf die kommende Aufgabe, die keine einfache werden wird.

Der Paderborner Nachwuchs feierte am achten Spieltag einen späten 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum. In der Woche drauf (Samstag, 19. November, 11 Uhr) ist dann Fortuna Düsseldorf zu Gast im Stadion Niederrhein.