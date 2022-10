Nach U17-Derby: Schalke fünf Punkte weg - aber BVB-Trainer gibt nicht auf

Die U17 des BVB hat nur 1:1 im Revierderby gegen den FC Schalke 04 gespielt. Trainer Karsten Gorges hält das Titelrennen dennoch für offen.

Am Sonntag hat die U17 von Borussia Dortmund im heimischen Sportpark Hohenbuschei vor 380 Zuschauern 1:1 gegen die U17 des FC Schalke 04 gespielt. Nach einem frühen Gegentreffer per Foulelfmeter durch den S04 gelang Cole Campbell nach einer guten Stunde nur noch der Ausgleich.

Danach drückten die Schwarz-Gelben zwar, aber ohne nochmal den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Königsblauen behalten nach ihrem ersten Punktverlust nach acht siegreichen Spielen damit vorerst ihre Fünf-Punkte-Führung auf den BVB.

Für Dortmunds Trainer Karsten Gorges war das vom Ergebnis her zu wenig. „Die Enttäuschung überwiegt“, sagte er nach dem Abpfiff. „Der Punkt kann am Ende zwar Gold wert sein. Aber vom Spielverlauf her muss man natürlich ein Stück weit enttäuscht sein aufgrund der Feldvorteile, die da waren. Es war auf jeden Fall mehr möglich.“

Das Gipfeltreffen sei aber nicht nur spannend, sondern auch hochwertig gewesen. „Es war sehr intensiv“, fand Gorges. „Viele Spieler waren vorher bei den Nationalmannschaften, William Rashidi und Paris Brunner saßen am Samstag noch bei der U19 auf der Bank. Das muss man dann erstmal formen. Aber es war ein Spiel auf hohem Niveau. Es hat einen gefesselt und gepackt.“

Dennoch sei es bei aller Rivalität auch fair abgelaufen. „Schalke war zwar bei Kontern gefährlich, aber ich fand sie nicht so zielstrebig, dass sie ganz klare Abschlüsse hatten. Aber auch wir waren nicht ganz so präsent im 16er. Sie haben gut in der Box verteidigt. Das war schon gut“, analysierte er.

Dann formulierte er eine Kampfansage an die Königsblauen. Ob die Mannschaft von Trainer Onur Cinel noch einzuholen sei? „Es ist schwer, aber ich glaube, dass Schalke, mit dem Programm, das sie noch haben, noch Punkte liegen lässt. Sie spielen noch gegen Bielefeld, die sehr stark sind, gegen Mönchengladbach und Köln. Die ganz engen Partien kommen noch in der zweiten Jahreshälfte.“

Abgerechnet werde erst am Ende. „Klar, sie sind sie jetzt erstmal weg. Aber ich glaube es wird – wie im Vorjahr – bis zum Ende spannend bleiben.“

Wegen der Einfachrunde sei es aber etwas schwerer, Patzer auszugleichen: „Wir hatten jetzt eine Phase mit Bielefeld und diesem Spiel, in der wir nicht so gepunktet haben. Solche Ergebnisse, die zu einer Saison dazu gehören, und die du im Laufe einer Saison wieder ausgleichen kannst, kannst du bei einer halben Serie halt schwer ausgleichen.“

Dennoch habe er das Ziel nicht aufgegeben: „Wir würden gerne die Chancen nutzen, um dann nochmal gegen Schalke oder Bielefeld zu spielen.“ Dafür müsste seine Mannschaft am Ende der Saison mindestens Zweiter werden. Denn die ersten beiden Mannschaften treffen dann im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft wieder aufeinander.