1:1 im U17-Derby gegen den BVB: Schalke-Trainer spricht von "Welten"

Die U17 des FC Schalke 04 hat beim 1:1 im Derby beim BVB die Tabellenführung verteidigt. Das sagte S04-Trainer Onur Cinel anschließend über beide Teams.

Onur Cinel gilt spätestens seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der U17-Junioren in der vergangene Saison neben U23-Trainer Jakob Fimpel als einer der aufstrebenden Sterne am königsblauen Trainerhimmel.

Norbert Elgert hält viel von seinem ehemaligen Co-Trainer bei der U19. Und auch Ralf Rangnick holte Cinel, der als ausgewiesener Fußballexperte gilt, zu sich als Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.

Nach dem 1:1 (1:0) bei Borussia Dortmund durch Tore von Jermaine Jann (2.) per Foulelfmeter und Cole Campbell (63.) sprach der Trainer der U17 des S04 mit RevierSport über seine Mannschaft und den Konkurrenten. „Ich bin brutal stolz auf diese Mannschaftsleistung, auf die Kampfbereitschaft und die Laufbereitschaft. Das war der einzige Weg, hier irgendetwas zu holen. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich.“

Cinel weiter: „Das war Schalke 04, auf diese Leistung, was die Mentalität angeht, kann die ganze Knappenschmiede und der gesamte Verein stolz sein. Wir würden aber natürlich auch gerne mal wieder individuell ebenbürtig sein gegenüber den Dortmundern.“

Das waren sie in diesem einen Spiel, auch wenn man die individuelle Klasse der BVB-Youngster durchaus gesehen hat. Aber mit dem frühen Führungstreffer im Rücken und einer erstklassigen Defensivorganisation hielten sie dem Revierrivalen stand.

Ich bin mal ganz ehrlich. Zwischen diesen beiden Jahrgängen von Dortmund und Schalke liegen qualitativ Welten Onur Cinel

Dennoch lobte Cinel, dessen Team nun weiterhin fünf Punkte vor dem BVB liegt, die Schwarz-Gelben. „Ich bin mal ganz ehrlich. Zwischen diesen beiden Jahrgängen von Dortmund und Schalke liegen qualitativ Welten. Das hat man am Sonntag auch gesehen“, holte er aus. „Und dann spielt Dortmund noch mit Paris Brunner, der eine Quote von mehr als drei Toren pro Spiel hat, gegen uns berechtigterweise ohne Assan Ouedraogo. Dann ist das Ergebnis, was wir hier geholt haben, absoluter Wahnsinn.“

Und so ordnet er es auch ein. „Deshalb bin ich total stolz, weil du gegen so eine Mannschaft wie Dortmund nur mit toller Leidenschaft und brutaler Mentalität bis zur letzten Minute und mit gegenseitiger Unterstützung so ein Ergebnis holen kannst.“ Es sei das das erste Spiel von Brunner sowohl in der U17-Bundeslliga, als auch in der U19-Bundesliga gewesen, in dem das Ausnahmetalent ohne Tor oder Vorlage geblieben ist.

Für die Zukunft wünscht er sich wieder Spiele, die auch von der Voraussetzung her auf Augenhöhe ablaufen. „Natürlich habe ich auch gesehen, dass in Dortmund die Qualität individuell einfach sehr viel besser ist. Und das finde ich als absoluter Schalker nicht cool. Aber es ist so, wie es ist. Aber wir haben auch gezeigt, wie man es trotzdem bei so einem Spiel egalisieren kann.“

Genau deshalb habe auch die Tabelle für ihn noch wenig Aussagekraft. „Die Tabelle zeigt aktuell nicht unbedingt, welche die besten in der Liga sind", erklärte Cinel. „Wir wollen uns weiter entwickeln. Wir wissen, dass es in diesem Jahr einige Mannschaften gibt, die spielerisch besser sind, als wir. Aber umso stolzer sind wir.“