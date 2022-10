U17: Kein Sieger beim Revierderby, Bochum befreit sich, RWE verliert erneut

Seite: 1 von 1

In der U17-Bundesliga West kam es an diesem Wochenende zum Revierderby. Borussia Dortmund empfing den FC Schalke 04 am Fußballpark Hohenbuschei. Das Derby versprach Spannung und wusste diese auch zu liefern. Der VfL Bochum fand derweil nach drei sieglosen Spielen endlich wieder auf die Siegerstraße. Rot-Weiss Essen hatte gegen Bayer 04 Leverkusen das Nachsehen.

In der kurzen Saison der Bundesliga-West kam es zum einzigen Derby in der regulären Saison zwischen dem BVB und dem S04. Dabei ging es nicht nur um den einfachen Derbysieg. Viel mehr brauchten die Schwarz-Gelben die drei Punkte, um den Anschluss an die Schalker zu halten. Die hatten sich schließlich mit acht Siegen aus acht Partien bereits einen Vorsprung von vier Zählern auf Arminia Bielefeld und fünf auf Borussia Dortmund erarbeitet. Dafür stand auch Paris Brunner in der Startelf, der in fünf Einsätzen bereits 16 Tore erzielte.

Blitzstart für Schalke 04

Doch für den BVB begann das Spiel denkbar ungünstig. Mit dem ersten Schalker Angriff gab es nach einem Foul an Kayhan Sayman gleich den Strafstoß für S04. Jermaine Jann ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und sorgte für das frühe 1:0 (2.). Doch die Dortmunder ließen sich nicht beirren und blieben im Spiel. Nach Chancen auf beiden Seiten, die sowohl S04-Keeper Benjamin Speight, als auch sein Gegenüber Robin Lisewski entschärfen konnten, ging es mit dem 0:1 aus BVB-Sicht in die Pause.

Kurz nach der Pause waren es dann wieder die Schalker, die das 2:0 durch Taylan Bulut bejubelten. Doch der Schalker Kapitän wurde zurückgepfiffen – Abseits! Besser lief es kurz darauf auf der Gegenseite. Ein Steilpass fand Cole Campbell, der vor dem Kasten die Nerven behielt und zum 1:1 traf. Beide Mannschaften hatten im Anschluss ihre Chancen. Unter anderem scheiterte Brunner an Speights (80.). Doch es blieb beim 1:1. Somit bleibt Schalke Tabellenführer, fünf Punkte vor dem BVB. Der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand und könnten die Dortmunder verdrängen.

Früher RWE-Treffer wird aberkannt

Rot-Weiss Essen wollte nach zwei Niederlagen in Folge bei Bayer 04 Leverkusen endlich wieder was Zählbares rausholen und sich wieder etwas mehr Luft nach unten verschaffen. Und es ging gut los für die Mannschaft von Simon Hohenberg. Nach einer Flanke von Erijon Daci nickte Tymoteusz Szymanski früh zum vermeintlichen 1:0 ein. Dabei stand er allerdings im Abseits (21.). Kurz darauf marschierte Leverkusens Top-Torjäger Ken Izekor auf das RWE-Tor zu. Sein Abschluss landete zwar am Pfosten, doch Zaid Amaussau-Tchibara vollendete den Abpraller (31.).

Im zweiten Durchgang erzielten dann auch die Leverkusener in Person von Artem Stepanov ein Abseitstor. RWE blieb lange im Spiel, doch in der 80. Minute folgte der Genickbruch für die Essener. Nach einer Ecke schaltete Izekor im Getümmel am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Kurz darauf wurde es wieder unübersichtlich im RWE-Strafraum. Diesmal war es erneut Amaussau-Tchibara, der den 3:0-Endstand besorgte und RWE somit wieder ein Stück näher an die Abstiegsränge beförderte (89.)

Grund zur Freude gab es dagegen beim VfL Bochum. Nach zwei Niederlagen in Folge feierte das Team von Simon Schuchert einen klaren Sieg gegen Preußen Münster. Ciwan Günes (7.) und Mamadou Barry (23.) schossen den VfL früh in Führung. Nach der Pause kam Münster durch Amour Nnokoson noch einmal ran (56.), doch erneut waren es Günes (57.) und Barry (63.), die den Deckel draufmachten. Bochum bleibt Siebter.