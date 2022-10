U19-Bundesliga: Schalke beendet MSV-Serie mit Kantersieg, BVB kontert Köln-Sieg

Sechster Spieltag in der U19-Bundesliga West: Schalke besiegte den MSV Duisburg deutlich, auch Borussia Dortmund gewinnt.

Die U19 des FC Schalke 04 hat den vierten Sieg in Serie gefeiert. Im Heimspiel gegen den MSV Duisburg setzten sich die Königsblauen am Samstagnachmittag deutlich mit 6:0 durch. Für den MSV war es die erste Niederlage in dieser Saison. Die stark gestarteten Zebras belegten vor Anpfiff den dritten Tabellenplatz, mussten durch die Niederlage aber Schalke vorbeiziehen lassen.

Die Gelsenkirchener sorgten schon früh für Klarheit. Nach gut 20 Minuten stand es bereits 3:0. Kelsey Aninkorah-Meisel (8.), Forzan Ouedraogo (16.) und Top-Torjäger Keke Topp (22.) hatten die Führung herausgeschossen. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Max Grüger nach (44.).

U19-Bundesliga: So schlugen sich der VfL Bochum und RWO am Samstag

Die Duisburger wirkten aufgrund des Rückstands verunsichert, ihnen gelang es nicht, Akzente in der Offensive zu setzen. So plätscherte die Partie beim Stand von 4:0 dahin, da S04 in der zweiten Hälfte das Tempo verringerte. Zwei Treffer bekamen die Zuschauer aber trotzdem noch zu sehen. Denis Milic legte in der Schlussphase das 5:0 nach (82.), und Aninkorah-Meisel sorgte mit seinem zweiten Tor für den Endstand (90.).

BVB feiert knappen Sieg gegen den SC Paderborn

Nun sind die A-Junioren von Borussia Dortmund das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Der Vorjahres-Meister musste am Vormittag vorübergehend die Tabellenführung an den 1. FC Köln (3:1/Gladbach) abgeben. Doch dank eines 2:1 gegen den SC Paderborn eroberte der BVB die Spitze zurück.

Drei Tage nach dem Rassismus-Eklat beim 1:1 gegen den FC Sevilla in der Youth League traf Julian Rijkhoff zur Blitz-Führung (4.). Filippo Mane legte nach Wiederanpfiff das 2:0 nach (49.). Der gastgebende SCP kam noch zum Anschluss durch Paul Kohlstaedt (64.).