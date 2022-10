Der sechste Spieltag der U19 Bundesliga läuft seit Samstagvormittag. RWO musste eine deutliche Heimniederlage einstecken, zwei Top-Teams feierten hingegen Siege.

Am Samstag rollte der Ball wieder in der U19-Junioren Bundesliga West. Drei Partien wurden um 11 Uhr angepfiffen. RevierSport hat die Ergebnisse und Highlights zusammengefasst:

Rot-Weiß Oberhausen – Bayer 04 Leverkusen 0:4 (0:2)

Rot-Weiß Oberhausen traf nach dem 2:1-Überraschungscoup beim 1. FC Köln im Stadion Niederrhein auf Bayer 04 Leverkusen. Den Schwung konnte RWO allerdings nicht mitnehmen. Gegen die Werkself waren die Kleeblätter chancenlos und kassierten eine 0:4 (0:2)-Klatsche.

Bereits früh geriet die Truppe von Markus Kaya in Rückstand. Nach neun Zeigerumdrehungen köpfte David Widlarz die Gäste in Führung. Dann kam die eine Minute, die das Spiel entschied. Nach einer Notbremse sah Oberhausens Innenverteidiger Kasper Harbering (36.) die Rote Karte und Leverkusens Kapitän Noah Pesch verwandelte den darauffolgenden Freistoß zum 0:2. Spätestens nach dem Treffer von Emre Aksoy – sieben Minuten nach der Pause – war der Deckel endgültig drauf. Oberhausen gab aber nicht auf und verpasste die Chance auf einen eigenen Treffer, als Spielführer Kerem Yalcin einen Elfmeter verschoss (72.). Es kam dann sogar noch schlimmer - Jardell Kanga erzielte kurz vor dem Schlusspfiff das 4:0 für Bayer 04. Durch die Niederlage bleibt RWO weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Tore: 0:1 Widlarz (9.), 0:2 Pesch (37.), 0:3 Aksoy (52.), 0:4 Kanga (88.).

Besondere Vorkommnisse: Yalcin (RWO) verschießt Foulelfmeter, 72. Minute.

Rote Karte gegen Harbering (RWO), 36. Minute.

VfL Bochum – VfB Hilden 2:0 (2:0)

Im zweiten 11 Uhr-Spiel des sechsten Spieltags feierte der VfL Bochum einen souveränen 2:0-Erfolg über den noch punktlosen VfB Hilden.

Die Partie war bereits früh entschieden – VfL-Stürmer Florian Berisha erzielte einen Doppelpack und brachte seine Farben in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. Bochum eroberte durch den glanzlosen, aber ungefährdeten Dreier Platz drei in der Tabelle.

Tore: 1:0 Berisha (12.), 2:0 Berisha (29.).

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Der 1. FC Köln wollte beim Derby in Mönchengladbach die 1:2-Schmach gegen RWO vom vergangenen Spieltag vergessen machen. Dieses Vorhaben konnte die Truppe von Ex-Profi-Trainer Stefan Ruthenbeck umsetzen. Die jungen Geißböcke siegten mit 3:1 (2:0) und grüßen - zumindest bis zum Nachmittag - von Platz eins.

In der 34. Minute brachte Justin Diehl die Gäste nach einem feinen Sololauf in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Emin Kujovic nach einer tollen Vorlage von Matti Wagner auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung des "Effzeh" bat der Schiedsrichter zum Pausentee. Als alles bereits nach einem souveränen Auswärtssieg aussah, kam die Borussia noch einmal zurück und verkürzte durch Noah Adedeij zum 1:2 (74.). Doch Köln ließ nichts mehr anbrennen und sorgte in Person von Jakob Krautkämer in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Tore: 0:1 Diehl (34.), 0:2 Kujovic (41.), 1:2 Adedeij (74.), 1:3 Krautkrämer (93.).

Um 13 Uhr steigen dann noch zwei weitere Partien in der Weststaffel. Vor allem das Spitzenspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Überraschungsteam MSV Duisburg wird mit Spannung erwartet. Die Knappen – mit Trainerurgestein Norbert Elgert – haben die Chance, den Revierrivalen mit einem Dreier im heimischen Parkstadion tabellarisch zu überholen. Borussia Dortmund ist außerdem zu Gast beim SC Paderborn und möchte durch einen Sieg den 1. FC Köln wieder von Platz eins verdrängen.