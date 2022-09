U19-DFB Pokal: RWE scheitert am Spitzenreiter, Schalke siegt zweistellig

In der ersten Runde des U19-DFB-Pokals scheiterte RWE am 1. FC Köln, der Schalker Nachwuchs feierte ein Schützenfest.

Für die U19 von Rot-Weiss Essen geht die DFB-Pokalreise in diesem Jahr schon in der ersten Runde zuende. Gegen West-Staffel-Spitzenreiter 1. FC Köln unterlagen RWE am Ende klar. Der FC Schalke 04 feierte derweil ein Schützenfest.

Rot-Weiss Essen – 1. FC Köln 2:5

Rot-Weiss Essen bekam es im Pokal gleich in der ersten Runde mit dem Spitzenreiter der West-Staffel, dem 1. FC Köln, zu tun. Und die Gäste machten früh klar, dass sie auch im Pokal keinen Gang zurückschalten würden. Mit der ersten echten Torchance im Spiel brachte Jaka Potocnik den „Effzeh“ in Führung. Und auch der zweite Torjäger der Kölner, Justin Diehl, war von Anfang an dabei und wieder einmal erfolgreich. Mit seinem Doppelpack (15./26.) schien früh alles klar zu sein. Doch Tim Kuhlmann verkürzte für den RWE per sehenswertem Freistoß auf 1:3 (32.). Wenige Minuten später rettete die Latte für die Gastgeber(35.). Doch kurz vor der Pause half dann auch das Aluminium nicht mehr. Nach einer Diehl-Flanke erhöhte Damion Downs auf 4:1 - die Vorentscheidung.

Kuhlmann hatte auf Seiten der Essener einen richtig guten Tag erwischt. Auch im zweiten Durchgang verwandelte er einen Freistoß direkt (58.). Der auf Kölner Seite überragende Diehl hatte allerdings prompt die Antwort parat. Nach einem Konter traf er zum 5:2 (63.). Die Essener versuchten bis zum Schluss, noch einmal ranzukommen. Am Ende war gegen starke Kölner aber nichts zu holen.

JFG Schaumburg-Prims – FC Schalke 04 0:13

Die Schalker haben derweil auf dem Papier ein leichteres Los abbekommen. Für die Jungs aus der Knappenschmiede ging es zur JFG Schaumberg-Prims aus der A-Junioren-Regionalliga Südwest. Doch Norbert Elgert verzichtete auf eine große Rotation und schickte seine Top-Elf ins Rennen. Die machte von Beginn an klar, wer der Favorit ist. Bereits in der ersten Minute brachte Nedzhib Hadza das 1:0. Mattes Hansen (5.) und Tristan Osmani (23.) legten schnell nach und es wurde klar, dass es in diesem Spiel noch richtig deutlich werden könnte. Ein Dreierpack von Keke Topp (26./30./40.), zwei Mal Forzan Oudreago (33./45.) und Emmanuel Gyamfi (35.) stellten noch vor der Pause auf 9:0. In der zweiten Halbzeit ließen es die Schalker zunächst etwas ruhiger angehen, drehten dann aber nochmal auf. Erik Lanfer (63.) und Niklas Dörr (74.) trafen jeweils per Strafstoß. Max Grüger (76.) und Armend Likaj (78.) legten nach. Damit feiern die Schalker den höchsten Sieg dieser ersten DFB-Pokalrunde und ziehen souverän in die zweite Runde ein.

Bereits am Vortag waren Borussia Dortmund bei Energie Cottbus (4:0) und der VfL Bochum beim MSV Duisburg erfolgreich (1:0)