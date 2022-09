DFB-Pokal U19: VfL gewinnt Derby spät, BVB souverän, RWE und Schalke am Sonntag dran

An diesem Wochenende ist der DFB-Pokal der U19-Junioren gestartet. Fünf Teams aus dem Ruhrgebiet sind vertreten - jetzt nur noch vier.

In der U19-Bundesliga West ruht der Ball, weil die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren auf dem Plan steht. Mit Schalke 04, dem BVB, dem VfL Bochum, dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sind fünf Teams aus dem Ruhrgebiet gefordert.

Wobei RWE mit dem 1. FC Köln ein ganz schwieriges Los gezogen hat, am Sonntag (11 Uhr) müssen die Essener über sich hinauswachsen, wollen sie die 2. Runde erreichen.

Am Samstag mussten drei Mannschaften aus dem Pott ran. Der BVB löste seine Aufgabe bei Energie Cottbus souverän - nach 90 Minuten stand es 4:0. Wobei sich Borussia Dortmund in den ersten 45 Minuten schwer tat. Doch nach der Pause lief es. Paris Brunner traf direkt eine Minute nach Wiederanpfiff, Julian Rijkhoff, Michel Ludwig und Vincenzo Onofrietti erhöhten für den klaren Favoriten.

Wobei Brunner, der Torjäger der Dortmunder U17, sein U19-Debüt gleich mit einem Treffer feiern konnte. In der B-Junioren Bundesliga West kann er nach vier Partien auf stolze 14 Treffer schauen, das sind schon Dimensionen, in denen vor einigen Jahren Youssoufa Moukoko unterwegs war.

BVB-Coach Mike Tullberg war von Brunners Leistung als Einwechselspieler in der UEFA Youth League angetan, wie er auf der Vereinshomepage erklärte, daher nun die Belohnung im Pokal: „Er hat das wirklich gut gemacht und Power ins Offensivspiel gebracht.“

Enger als beim BVB ging es beim Derby in Duisburg zu. Der MSV forderte den VfL Bochum. Und als es schon nach einer Verlängerung aussah, traf Mohammed Tolba, der die Vorbereitung bei den Profis absolvierte und nun vorerst wieder bei der U19 aufläuft. In der 84. Minute erzielte er das Tor des Tages für die Bochumer.

Der BVB und der VfL also in der 2. Runde, am Sonntag versuchen RWE und Schalke (11 Uhr bei der JFG Schaumberg-Prims) nachzuziehen. Titelverteidiger ist übrigens der VfB Stuttgart, der das letztjährige Finale gegen den BVB mit 3:1 gewinnen konnte.