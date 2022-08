BVB / Schalke U19: Elgert nach Derby-Pleite emotional, Tullberg war begeistert

Am ersten Spieltag der U19-Bundesliga unterlag der FC Schalke 04 im Revierderby beim BVB mit 1:3. Das sagten die Trainer nach der Partie.

Erster Spieltag der U19-Bundesliga und direkt das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Am Ende gewann der BVB mit 3:1, dabei war Borussia Dortmund nicht durchgehend das spielbestimmende Team. In der ersten Halbzeit profitierte der BVB aber von groben Fehlern der Schalker und der individuellen Qualität von Julian Rijkhoff, der einen Doppelpack erzielte (12./16.). Ebenfalls erfolgreich war Ayukayoh Mengot (40.).

BVB-Trainer Mike Tullberg zeigte sich nach der Partie begeistert von seiner Mannschaft: „Ich bin sehr stolz. Wir haben es mit Fight, Kampfgeist und mit tollem Fußball in der ersten Hälfte geschafft, einen der ganz klaren Favoriten zu schlagen. Die Vorbereitung lief nicht so wie in den letzten Jahren und uns fehlt auch ein bisschen Qualität, aber dann müssen wir es mit anderen Sachen ausbügeln und das ist uns gut gelungen.“

Schalke: Naiv in Halbzeit eins, stark in Hälfte zwei

Schalke-Coach Norbert Elgert war trotz der deutlichen Niederlage nicht unzufrieden, kritisierte aber besonders die Naivität in Durchgang eins: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr naiv und haben dem BVB in die Karten gespielt. Die Dortmunder waren sehr aggressiv und haben nach vorne verteidigt und wir haben Geschenke verteilt. Alle Gegentore waren von uns vermeidbar und von Borussia Dortmund mit ganz viel Qualität erzielt. Wir hatten zwei 100-prozentige Chancen, eigentlich muss es zur Halbzeit 3:2 für Dortmund stehen.“

Nach der Pause übernahmen die Schalker dann mehr und mehr das Spielgeschehen, trafen trotz einiger guten Chance aber nicht das Tor. Der Ehrentreffer kam erst in der 94. Minute per Elfmeter von Keke Topp zustande. Elgert war sich nach dem Spiel sicher, dass sein Team mit einem früheren Treffer noch gute Chancen auf eine Aufholjagd gehabt hätte: „In Halbzeit zwei haben wir eine Sache gut gemacht: Wir haben kein weiteres Gegentor mehr bekommen. Wir wollten dann eigentlich ein Tor nach dem anderen aufholen, die Halbzeit ging voll an uns. Da fehlt uns aber noch die Kaltschnäuzigkeit, die ein Rijkhoff zum Beispiel hat. Machen wir das 3:1 früh, holen wir das Spiel noch auf. Dann hätten wir Unentschieden gespielt oder vielleicht auch noch gewonnen. Dortmund war stehend K.O., unter Umständen könnten sie Konditionsprobleme haben, aber das wird man in der Saison ja sehen.“

Fehlender Respekt auf Seite der Dortmunder?

Aufgefallen ist allen aufmerksamen Zuschauern, dass Elgert sich nach der Partie emotional mit einem BVB-Verantwortlichen unterhielt. Was genau vorher passierte, war nicht ersichtlich. Auf jeden Fall erklärte Elgert: „Fußball hat viel mit Respekt zu tun und wir versuchen es immer wieder, dies unserem Gegner entgegenzubringen."





Auch mit Blick auf den Gegner kam Elgert nochmal auf das Thema Respekt zu sprechen: „Der BVB ist mit der unglaublichen Qualität immer gefährlich. Das ist ja eine Europa-Auswahl, das muss man auch mal so sagen. Und dafür mein allergrößter Respekt. Ich zolle dem Gegner immer Respekt, das betone ich ganz deutlich.“