U17-Bundesliga: Schalke im Glück, BVB deutlich, VfL schlägt MSV, RWE überzeugt

Saisonstart in der U17-Bundesliga West: So schlugen sich Schalke, Borussia Dortmund, der VfL Bochum, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen.

Dem FC Schalke 04 ist der Start in die neue Spielzeit in der U17-Bundesliga geglückt. Der amtierende Deutsche Meister feierte einen Last-Minute-Sieg bei Preußen Münster - und damit bei dem Team, das den Knappen in der Vorsaison die einzige Niederlage zugefügt hatte. Bis kurz vor dem Abpfiff sah es alles nach einem torlosen Remis aus. Dann kam Schalkes Edion Gashi und schoss die Talente von Trainer Onur Cinel in der Nachspielzeit zum Sieg.

BVB siegt locker in Deutz

Deutlicher machte es der Revier-Rivale Borussia Dortmund. Das war gegen Aufsteiger SV Deutz aber auch so zu erwarten. Der BVB ging mit einem standesgemäßen 7:0 vom Rasen. Paris Brunner (25., 41., 83.), Cole Campbell (21., 44.) sowie Alex Niziolek (51., 71.) waren die Torschützen. VfL Bochum schlägt MSV Duisburg im Derby

Gleich einen Derbysieg gab es für den VfL Bochum zu bejubeln. Die Mannschaft von Simon Schuchert setzte sich mit 3:1 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg durch. Zinedine Durmus traf vor der Pause doppelt (18., 24.), im zweiten Durchgang erhöhte Ciwan Günes (67). Und das in Unterzahl, denn Doppelpacker Durmus hatte zuvor die Rote Karte gesehen (55.). Aufsteiger MSV kam in der Nachspielzeit zum Anschluss (90.+1).

RWE feiert deutlichen Auftaktsieg

Nahezu perfekt in die Saison gekommen sind die Junioren von Rot-Weiss Essen. Sie schlugen Fortuna Köln mit 4:1. Timo Richter (28.) und Simon Gawryluk (39.) schossen das Team von Trainer Simon Hohenberg in Führung. Nach der Pause war RWE dank Treffern von Zakaria Elhankouri (63.) und erneut Gawryluk (77.) sogar auf dem bestem Weg zu einem deutlichen Zu-Null-Sieg. Der Kölner Anschlusstreffer fiel erst in der Nachspielzeit durch Ali Darar (90.+2).

U17-Bundesliga West: Die Ergebnisse im Überblick

Bayer Leverkusen - SF Siegen 4:0 (Samstag)

SV Deutz - Borussia Dortmund 0:7

FC Hennef - Fortuna Düsseldorf 1:5

Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln 4:1

SC Paderborn - Arminia Bielefeld 2:3

Preußen Münster - Schalke 04 0:1

VfL Bochum - MSV Duisburg 3:1