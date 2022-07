VfL Bochum: Neuer Trainer und fünf externe Zugänge für die U17

Einiges ist neu bei der U17 des VfL Bochum - auf der Trainerbank und im Kader. So ist der Stand gut einen Monat vor dem Start der B-Junioren Bundesliga.

Die U17 des VfL Bochum startet am 14. August mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg in die neue Saison. Die Vorbereitung auf die kommende Serie in der B-Junioren Bundesliga West hat längst begonnen. Anders als im Vorjahr steht dabei nicht mehr David Siebers an der Seitenlinie. Der Coach tauscht den Posten mit Simon Schuchert, dem letztjährigen U16-Trainer. Im kommenden Sommer übernimmt dann wieder Siebers die U17. Im Nachwuchs des VfL ist es in weiten Teilen üblich, dass ein Trainer seine Mannschaft über zwei Jahre begleitet.

17 Spieler aus der U16 rücken gemeinsam mit ihrem Coach in die zweithöchste Jugendspielklasse auf. Dabei handelt es sich um Max-Luca Schmidt, Jeremias Heufken, Mika Völker, Carl Fallenberg, Luc Dabrowski, Julian Etse, Zinedine Durmus, Yakup Aksoy, Len Blackmann, Ciwan Günes, Jona Kalkoff, Cajetan Lenz, Jan Nzeba-Bost, Niklas Klinke, Yannick Blaszyk, Tin Banner und Joel Schlotter.

Dazu kommen fünf Zugänge von außerhalb: Efe Colak (Fortuna Düsseldorf), Jannis Hackmann (Fortuna Köln), Phil Hoffmann (Hombrucher SV), Mamadou Barry (SSVg Velbert) und Adrian Yanga M’Boyo (Alemannia Aachen).

VfL Bochum: U17 ist amtierender Westfalenpokal-Sieger

In der Vorsaison landete die U17 auf dem fünften Tabellenplatz und fuhr damit das stärkste Ergebnis seit fünf Jahren ein. Gekrönt wurde die Saison durch den Gewinn des Westfalenpokals. Auf dem Weg zum Titel räumten die Bochumer zunächst Borussia Dortmund eindrucksvoll aus dem Weg (5:1). Im Endspiel schlug der VfL den deutschen Meister Schalke mit 3:1.

Was Schuchert sich für die kommende Spielzeit vornimmt? "Es ist sowohl für die 'alten' als auch unsere neuen Jungs immer wieder spannend, wenn eine neue Reise beginnt. Die Ergebnisse auf dem Platz spielen eine untergeordnete Rolle, aber natürlich freuen wir uns, wenn wir als Sieger vom Platz gehen", wird der Coach auf der Vereinshomepage zitiert. "Uns hat immer ausgezeichnet, unbequem zu sein und alles zu investieren. Daran arbeiten wir in den nächsten Wochen ebenso wie uns als Team zu finden."