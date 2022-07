U19-Bundesliga: Spieplan - Hammer-Start für Schalke mit zwei Derbys

Der Spielplan für die kommende Saison in der A-Junioren Bundesliga West wurde veröffentlicht. Schalke 04 steht vor einem attraktiven Auftaktprogramm.

Noch knapp fünf Wochen, dann rollt der Ball in der U19-Bundesliga West wieder. Am 14. August nimmt die höchste Juniorenklasse den Betrieb wieder auf. Am ersten Spieltag steht gleich eines der Highlights der Saison an: Der amtierende deutsche Meister Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 zum Revierderby. Und in der Woche darauf trifft S04 mit Rot-Weiss Essen gleich auf den nächsten Rivalen.

Für RWE geht es zum Start gegen Borussia Mönchengladbach. Der VfL Bochum beginnt die Saison bei Viktoria Köln. Der MSV Duisburg hat den SC Paderborn zu Gast. Rot-Weiß Oberhausen tritt beim Bonner SC und damit bei einem von drei Aufsteigern an. Neu in der Liga sind zudem der VfB Hilden (Niederrhein-Aufsteiger) und der SC Verl (Westfalen-Aufsteiger). Hilden startet bei Bayer Leverkusen, der SC Verl beim 1. FC Köln.

16 Teams gehören zum Teilnehmerfeld der U19-Bundesliga, nachdem im Vorjahr 17 Mannschaften angetreten waren. Der Ergebnisdruck ist hoch, denn es gibt fünf Abstiegsplätze - und nur 15 Spieltage. Wie schon im Vorjahr wird nur eine Einfachrunde gespielt. Das hat lange Pausen zwischen manchen Spieltagen zufolge. Schon nach dem dritten Spieltag steht eine eine vierwöchige Unterbrechung an.

Der elfte Spieltag am 4. Dezember ist gleichbedeutend mit dem Jahresabschluss. Am 19. Februar 2023 geht es weiter. Am 11. März findet das Liga-Finale statt. Spätestens danach wird klar sein, welche zwei Teams ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einziehen. Der Titel wird nach dem Endspiel am 23. April vergeben. Eine Woche darauf endet die Saison mit dem DFB-Pokalfinale der A-Junioren.

U19-Bundesliga West: Der Spielplan im Überblick

1. Spieltag

Sonntag, 14. August, 11 Uhr

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

1. FC Köln - SC Verl

MSV Duisburg - SC Paderborn

Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf

Viktoria Köln - VfL Bochum

Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach

Bayer Leverkusen - VfB Hilden

2. Spieltag

Sonntag, 21. August, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Bonner SC

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Köln

VfL Bochum - Preußen Münster

Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg

SC Paderborn - 1. FC Köln

SC Verl - Bayer Leverkusen

VfB Hilden - Borussia Dortmund

FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen

3. Spieltag

Sonntag, 28. August, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg - VfL Bochum

Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen

Viktoria Köln - Borussia Mönchengladbach

Bonner SC - FC Schalke 04

VfB Hilden - SC Verl

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

4. Spieltag

Samstag, 3. September, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Preußen Münster

Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

VfL Bochum - 1. FC Köln

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen

SC Paderborn - VfB Hilden

SC Verl - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - Bonner SC

FC Schalke 04 - Viktoria Köln

5. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Bonner SC

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen

MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

Preußen Münster - FC Schalke 04

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

SC Verl - SC Paderborn

VfB Hilden - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - VfL Bochum

6. Spieltag

Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Rot-Weiß Oberhausen - Bayer Leverkusen

VfL Bochum - VfB Hilden

Fortuna Düsseldorf - SC Verl

SC Paderborn - Borussia Dortmund

Bonner SC - Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen - Preußen Münster

FC Schalke 04 - MSV Duisburg

7. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Viktoria Köln

1. FC Köln - FC Schalke 04

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

Preußen Münster - Bonner SC

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf

SC Verl - VfL Bochum

VfB Hilden - Rot-Weiß Oberhausen

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

8. Spieltag

Sonntag, 6. November, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - VfB Hilden

Rot-Weiß Oberhausen - SC Verl

VfL Bochum - SC Paderborn

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Viktoria Köln - Preußen Münster

Bonner SC - MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen

9. Spieltag

Samstag, 12. November, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Preußen Münster

1. FC Köln - Bonner SC

MSV Duisburg - Viktoria Köln

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

SC Paderborn - Rot-Weiß Oberhausen

SC Verl - Borussia Mönchengladbach

VfB Hilden - FC Schalke 04

Bayer Leverkusen - Rot-Weiss Essen

10. Spieltag

Samstag, 19. November, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn

Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum - Borussia Dortmund

Preußen Münster - MSV Duisburg

Viktoria Köln - 1. FC Köln

Bonner SC - Bayer Leverkusen

Rot-Weiss Essen - VfB Hilden

FC Schalke 04 - SC Verl

11. Spieltag

Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr

Borussia Dortmund - MSV Duisburg

1. FC Köln - Preußen Münster

VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn - FC Schalke 04

SC Verl - Rot-Weiss Essen

VfB Hilden - Bonner SC

Bayer Leverkusen - Viktoria Köln

12. Spieltag

Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund

MSV Duisburg - 1. FC Köln

Preußen Münster - Bayer Leverkusen

Viktoria Köln - VfB Hilden

Bonner SC - SC Verl

Rot-Weiss Essen - SC Paderborn

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

13. Spieltag

Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach

VfL Bochum - FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen

SC Paderborn - Bonner SC

SC Verl - Viktoria Köln

VfB Hilden - Preußen Münster

Bayer Leverkusen - MSV Duisburg

14. Spieltag

Samstag, 4. März, 11 Uhr

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - Bayer Leverkusen

MSV Duisburg - VfB Hilden

Preußen Münster - SC Verl

Viktoria Köln - SC Paderborn

Bonner SC - Fortuna Düsseldorf

Rot-Weiss Essen - VfL Bochum

FC Schalke 04 - Rot-Weiß Oberhausen

15. Spieltag

Samstag, 11. März, 13 Uhr

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen

VfL Bochum - Bonner SC

Fortuna Düsseldorf - Viktoria Köln

SC Paderborn - Preußen Münster

SC Verl - MSV Duisburg

VfB Hilden - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund