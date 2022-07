RWE: Einst acht Jahre Profi auf Schalke, in Zukunft im RWE-NLZ tätig

Rot-Weiss Essen geht mit einem prominenten Namen in seinem U17-Trainerstab in die Saison 2022/2023. Der neue Mann spielte einst lange beim FC Schalke 04.

Michael Delura wird ab sofort zum Trainer-Team der U17-Bundesligamannschaft von Rot-Weiss Essen gehören.

Das gab der 37-Jährige auf seiner Facebook-Seite bekannt. "Next step ist done... zurück im Pott! U17 RWE", schreibt der 37-jährige gebürtige Gelsenkirchener.

Delura ist vielen Fußball-Fans im Ruhrgebiet mit Sicherheit ein Begriff. Er hat in seiner Karriere 76 Bundesligaspiele (acht Tore, sechs Vorlagen), 34 (1, 4) Begegnungen in der 2. Bundesliga, 18 Partien (3, 0) in der 3. Liga und 22 Spiele (9, 0) in der Oberliga bestritten.

Zwischen 1999 und 2007 stand er beim FC Schalke 04 - 30 Einsätze für die Profis (vier Tore), 36 Spiele (acht Treffer) für die U23 - unter Vertrag und wurde in dieser Zeit auch an Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Im Sommer 2007 verließ Delura, der auch U18-, U19-, und U20-Nationalspieler war, Schalke in Richtung Panionios Athen. Für die Griechen bestritt er 21 Pflichtspiele (drei Tore), bevor er zum 1. Juli 2009 zu Arminia Bielefeld wechselte. Seine letzte Station war der VfL Bochum von Januar 2012 bis zum 30. Juni 2013, dann beendet Delura seine Profikarriere.

Erste Trainererfahrungen in Berlin gesammelt

Im Winter 2020 startete er seine Trainer-Karriere. Hier war er für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Benedetto Muzzicato bei Viktoria Berlin und auch Nachwuchskoordinator des Klubs. Nun kehrt er ins Ruhrgebiet ins Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen zurück.