U19-Bundesliga: Nächster Aufsteiger fix - zwei von drei Entscheidungen stehen

Das Teilnehmerfeld der A-Junioren Bundesliga West ist nahezu komplett. Am Sonntag buchte ein Team vom Mittelrhein den Aufstieg.

Großer Jubel beim Bonner SC: Während das Seniorenteam aus der Regionalliga West in die Mittelrheinliga abgestiegen ist, hat die U19 des Vereins einen bedeutenden Erfolg gefeiert. Sie ist in die A-Junioren Bundesliga West aufgestiegen. Im Entscheidungsspiel am Sonntag gab es ein deutliches 7:1 gegen den SC West Köln.

Aus dem westfälischen Verband steigt der SC Verl in die höchste deutsche U19-Spielklasse auf. Damit ist das Teilnehmerfeld bis auf eine Ausnahme komplett: Am Niederrhein steht das Playoff-Duell um den Aufstieg noch aus. Die Entscheidung fällt zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und VfB Hilden. Das Hinspiel steigt am kommenden Sonntag (29. Mai, 11 Uhr), eine Woche darauf steht das Rückspiel an (5. Juni, 15 Uhr).





Die Absteiger aus der U19-Bundesliga stehen bereits seit dem Saisonabschluss Ende April fest. Es handelt sich um den Wuppertaler SV, Arminia Bielefeld, Fortuna Köln und Alemannia Aachen.

Das Teilnehmerfeld der U19-Bundesliga 2022/23:

Borussia Dortmund (Westdeutscher Meister)

Schalke 04

Bayer Leverkusen

VfL Bochum

1. FC Köln

Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg

Preußen Münster

Viktoria Köln

SC Paderborn

Rot-Weiß Oberhausen

Borussia M'gladbach

Fortuna Düsseldorf

Bonner SC (Aufsteiger Mittelrhein)

SC Verl (Aufsteiger Westfalen)

ETB SW Essen / VfB Hilden (Aufsteiger Niederrhein)

Saisonstart: 14. August