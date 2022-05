MSV Duisburg holt Titel und lässt RWO-Träume platzen - Aufstieg naht

Am letzten Spieltag der U17-Niederrheinliga ist die Entscheidung über den Einzug in die Relegation zur B-Junioren Bundesliga West gefallen. Der MSV Duisburg überholte Rot-Weiß Oberhausen noch.

Die U17 des MSV Duisburg ist dem Aufstieg in die B-Junioren Bundesliga West ein großes Stück nähergekommen. Am letzten Spieltag in der Niederrheinliga schlugen die Zebras Arminia Klosterhardt mit 2:0. Dank des Sieges schoben sich die Meidericher auf den letzten Drücker vorbei an Rot-Weiß Oberhausen und beenden die Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz. Einen Punkt mehr sammelten die Duisburger, die ungeschlagen durch die Saison marschierten. Das bedeutet zugleich: Für das an diesem Wochenende spielfreie RWO ist der Traum vom Sprung in die Bundesliga geplatzt - trotz nur einer Saisonpleite.

Der MSV hingegen steht als Hauptrunden-Meister der Staffel 2 im Entscheidungsspiel um den Aufstieg. Einen fixen Termin für die Partie gibt es noch nicht. Doch der Gegner steht bereits fest: Es geht gegen die Sportfreunde Baumberg. Sie setzten sich am Sonntag im Showdown um den zweiten Tabellenplatz mit 4:1 gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Zwar hat Borussia Mönchengladbachs U16 die Staffel 1 gewonnen. Die Fohlen dürfen aber nicht aufsteigen, da sie bereits mit einem Team in der U17-Bundesliga vertreten sind. Deshalb zieht der Vizemeister in die Playoffs ein.





Zurück zum MSV: Das Team von Trainer Marc Auf dem Kamp hielt dem Siegesdruck am Sonntagvormittag stand. Shawn Kiyau brachte den Gastgeber in einer hitzigen Partie nach einer knappen halben Stunde in Führung (28.). Im zweiten Durchgang erhöhte Stevan Tasic auf 2:0 (55.).

Fortan beschränkten sich die Duisburger vor allem auf die Defensivarbeit. Klosterhardt machte das Spiel, doch der MSV verteidigte stabil - und löste so das Ticket für das Relegationsspiel um den Bundesliga-Aufstieg.