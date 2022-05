U19: Historische Chance für BVB-Junioren

Die U19 von Borussia Dortmund hat in dieser Saison noch drei Finals vor der Brust. Das erste steigt am Freitagabend. Der BVB kanns Vereinsgeschichte schreiben.

Die U19 von Borussia Dortmund kann in den kommenden Tagen die Ernte einer starken Saison einfahren. In zwölf Tagen stehen drei Finals für die A-Junioren an. Zunächst im DFB-Pokal am Freitagabend (18 Uhr), ehe die Endspiele um die deutsche Meisterschaft (Sonntag, 29. Mai) und den Westfalenpokal (Mittwoch, 1. Juni) anstehen. Den Ligapokal hatte der BVB bereits im vergangenen November gewonnen. So können die Dortmunder bestenfalls mit vier Titeln in die Sommerpause gehen.

Ein Triumph im DFB-Pokal wäre zugleich eine Premiere. Der titelverwöhnte Nachwuchs gewann bereits acht Meisterschaften, den Pokal aber noch nicht. Am nächsten dran war der BVB 2009. Damals gab es eine Niederlage im Endspiel gegen den SC Freiburg. "Wir wollen diesen Pott erstmals nach Dortmund holen und wieder ein Stück Vereinsgeschichte schreiben", kündigt Trainer Mike Tullberg in den Vereinsmedien an. Gegner am Freitag ist der VfB Stuttgart, gespielt wird in Potsdam. Der Sieger wird tags darauf im Rahmen des DFB-Pokals der Profis im Berliner Olympiastadion geehrt.

BVB verzichtet im Endspiel auf Unterstützung "von oben"

Nach einer Bundesliga-Saison ohne Niederlage hatte der BVB jüngst seine erste Pleite kassiert. Im Halbfinal-Rückspiel um die Meisterschaft gab es ein 0:1 gegen Schalke. Absolut verschmerzbar, schließlich hatten die Dortmunder das Hinspiel 5:1 gewonnen. Vor dem Pokal-Endspiel kündigt Tullberg an: "Wir haben in der gesamten Saison in allen Wettbewerben unsere Qualität gezeigt und gehen deshalb mit großem Selbstbewusstsein in dieses Spiel."

Obwohl es um einen Titel geht: Der Coach wird auf Spieler wie Youssoufa Moukoko oder Abdoulaye Kamara verzichten. Die Talente wären zwar spielberechtigt, gehören aber zum Aufgebot der Profis oder U23. "Ich nehme nur die Jungs, die uns während der gesamten Saison zur Verfügung gestanden haben", erklärt Tullberg. "Jeder hat dazu beigetragen, dass wir zum Abschluss der Saison drei Endspiele bestreiten dürfen. Deshalb fährt der komplette Kader zum Pokalfinale."

BVB schlug Stuttgart vor drei Jahren im Meisterschafts-Finale

Top-Youngtser Jamie-Bynoe Gittens, der in der Endphase der Saison regelmäßig Bundesliga-Luft schnupperte, wird hingegen dabei sein. Kapitän Dennis Lütke-Frie könnte sein Comeback nach Leisten-OP geben. Gegen Stuttgart hatte der BVB vor drei Jahren das Finale um die Meisterschaft gewonnen. Der VfB ist vor allem defensivstark, hat mit Mattis Hoppe, Lukas Laupheimer, Davino Knappe und Robin Littig vier U19-Nationalspieler in seinen Reihen.

Am Sonntag der folgenden Woche reist die Borussia dann erneut Richtung Berlin zum Endspiel um die Meisterschaft bei Hertha BSC. Und im Verbandspokal-Finale steht drei Tage später das Derby gegen Schalke an. Tullberg betont auf der Vereinshomepage: "Wir denken nicht an das Double oder das Triple, sondern fokussieren uns auf den VfB Stuttgart."