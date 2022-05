U19-Bundesliga-Aufstieg: Endspiel-Teilnehmer stehen fest

Einen Spieltag vor dem Saisonende ist klar, wer Meister in den beiden Staffeln der U19-Niederrheinliga wird - und damit im Entscheidungsspiel um den Bundesliga-Aufstieg steht.

Großer Jubel beim ETB Schwarz-Weiß Essen und VfB Hilden: Die U19-Teams der Oberligisten haben die Meisterschaft in den beiden Staffeln der A-Junioren Niederrheinliga gefeiert. Einen Spieltag vor dem Ende der Saison ist beiden Klubs der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Und für eines der Teams wird es sogar noch höher hinaus gehen. Essen und Hilden spielen in zwei Entscheidungsduellen den Aufsteiger in die U19-Bundesliga West aus. Den Sprung in die die höchstmögliche Spielklasse zu schaffen und sich dort mit NLZ-Teams wie Borussia Dortmund, Schalke 04 oder dem VfL Bochum zu messen - das wäre für beide Vereine ein riesiger Erfolg.

Das Relegations-Hinspiel steigt am 29. Mai, am 3. Juni findet das Rückspiel statt. Bei der Spielwertung geht der Verband ungewöhnlich vor: Sollten beide Vereine nach den beiden Spielen die gleiche Punktanzahl haben, gibt es ein Entscheidungsspiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen.

Verdient hätten den Aufstieg beide Teams. Der ETB steht einen Spieltag vor dem Saisonende mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der Gruppe 2. Nach einem 1:0-Sieg beim SV Budberg am Wochenende war die Meisterschaft perfekt, die schwarz-weißen Junioren hüpften ausgelassen über den Rasen. Die Essener verfügen über den besten Angriff (52 Tore) und die beste Defensive (17 Gegentore) der Liga. Nur eins von 17 Saisonspielen haben sie verloren.

Hilden steht in der Parallelgruppe nach dem vorletzten Spieltag ebenfalls uneinholbar auf dem ersten Platz, hat vier Punkte Vorsprung. Daran änderte auch die 4:6-Niederlage gegen den SC Velbert am Wochenende nichts. Der VfB, dessen Oberliga-Team ebenfalls eine starke Saison spielt, hat im Laufe der Spielzeit drei Pleiten einstecken müssen. 58 geschossene Tore bedeuten zudem den Bestwert in Staffel 1.

Entscheidungen gibt es in beiden Niederrheinliga-Gruppen auch am anderen Ende der Tabelle. Die SSVg Velbert und der TSV Bockum stehen in der Staffel 1 als direkte Absteiger fest. In Staffel 2 müssen Croatia Mülheim und der 1. FC Kleve den Gang in die Leistungsklasse antreten. In die Abstiegsrelegation müssen die SG Unterrath, der 1. FC Mönchengladbach, SC Velbert, KFC Uerdingen (Staffel 1), Arminia Klosterhardt, SV Budberg, DJK SF Lowich und die Sportfreunde Hamborn (Staffel 2).