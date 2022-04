U19: Oberliga-Klubs mit Chancen auf die Bundesliga

In der U19-Niederrheinliga geht es in die heiße Phase. Im Moment haben zwei Niederrhein-Oberligisten große Chance auf eine A-Jugend in der Bundesliga.

Auch im Jugendbereich gehen die Saisons langsam in die heiße Phase. In der A-Jugend Niederrheinliga haben vor allem zwei Niederrhein-Oberligisten große Chancen darauf, in der kommenden Saison ein Team in der Bundesliga zu stellen.

In Gruppe 1 ist der VfB Hilden der Konkurrenz davongeeilt. Der Verein aus dem Kreis Mettmann, der schon mit der ersten Mannschaft gerade die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte spielt und eine Regionalliga-Lizenz beantragt, führt mit vier Punkten die Gruppe vor dem TSV Meerbusch an, hat dabei aber ein Spiel weniger absolviert. Noch vier Spiele muss die Mannschaft von Trainer Philipp Schütz noch absolvieren.

Um das möglich zu machen, haben die Hildener sich bereits für die Bundesliga beworben und die notwendigen Unterlagen eingereicht. „Wir hoffen, dass unserer A-Jugend der große Wurf gelingt und wir uns in der nächsten Saison mit den A-Junioren von Dortmund, Schalke und Co. messen werden. Lediglich die Zertifizierung des Kunstrasenplatzes wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ansonsten erfüllen wir alle Anforderungen des DFB“, erklärt Hlldens erster Vorsitzender Maximilian Kulesza in den sozialen Netzwerken des Vereins.

In Gruppe 2 führt der ETB Schwarz-Weiß Essen das Feld an. Das Team von Coach Dennis Czayka, der in der kommenden Saison die erste Mannschaft des SC Velbert übernehmen wird, hat einen Punkt Vorsprung auf den FSV Duisburg und ebenfalls ein Spiel weniger absolviert.

Derzeit müssen jedoch immer wieder Spieler aus der U19 in der personalgebeutelten ersten Mannschaft aushelfen. Am vergangenen Freitag hatten Felix Drizinsky, Emre Ayan und Alper Islam bei der Oberliga-Elf von Trainer Suat Tokat aushelfen müssen und Spielzeit gesammelt. Auf dem Weg in die Bundesliga geht es für den ETB noch zum VfB Homberg (4.), Croatia Mülheim (9.), den SV Budberg (7.) und die Sportfreunde Hamborn (8.).

Es ist also gut möglich, dass beide Vereine am Saisonende unter sich ausmachen, wer in die U19-Bundesliga aufsteigen darf. Nach Saisonende werden die beiden Gruppensieger in Hin- und Rückspiel aufeinandertreffen. Sollten beide Vereine nach den beiden Spielen die gleiche Punktanzahl habe, gibt es ein Entscheidungsspiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen.