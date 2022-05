U19: RWE erhält Titel-Träume aufrecht, Derby im Halbfinale

Die U19 von Rot-Weiss Essen kann im im Niederrheinpokal weiter vom Titel träumen. RWE setzte sich im Viertelfinale gegen den Wuppertaler SV durch.

Die Profis von Rot-Weiss Essen waren am Dienstag im Niederrheinpokal am Wuppertaler SV gescheitert, besser machte es am Samstag die U19 von RWE. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals der A-Junioren hieß der Gegner ebenfalls WSV. Vor 150 Zuschauern am Sachsenring setzte sich Essen knapp mit 1:0 (0:0) durch.

Das Tor des Tages erzielte Armen Maksutoski mit Einbruch der Schlussviertelstunde (75.). Trainiert wurde der RWE-Nachwuchs von Patrick Henle. Der etatmäßige Assistenzcoach stand am Samstag an der Seitenlinie, da Cheftrainer Vincent Wagner bei den Senioren nach der Trennung von Christian Neidhart unter der Woche gebraucht wird.

RWE trifft im Halbfinale auf den MSV Duisburg

Der Essener Halbfinal-Gegner steht bereits fest. Es geht in der Vorschlussrunde gegen den MSV Duisburg, der ebenso wie RWE in der U19-Bundesliga West spielt. Den zweiten Endspiel-Teilnehmer knobeln Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen aus. Der Gewinner des Finals wird mit einem Startplatz im U19-DFB-Pokal belohnt.

Bereits vor zwei Wochen hatten sich die Rot-Weissen in der Liga gegen den WSV durchgesetzt, damals ähnlich knapp mit 2:1. Die Saison ist für die Bergeborbecker bereits beendet - mit einem herausragenden Resultat. Sie landeten auf dem sechsten Tabellenplatz und fuhren damit ihre beste Platzierung überhaupt im U19-Oberhaus ein.

Die Viertelfinal-Ergebnisse im U19-Niederrheinpokal

FSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf 2:3

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen 0:7

VfB Homberg - MSV Duisburg 0:5

Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 1:0