U19: Sieg gegen den 1.FC Köln - MSV Duisburg setzt die starke Rückrunde fort

Der MSV Duisburg empfing am vorletzten Spieltag der U19-Bundesliga-West den 1. FC Köln und gewann schlussendlich mit 2:1 (1:0).

Am 16. Spieltag der U19-Bundesliga-West war der 1. FC Köln beim MSV Duisburg zu Gast. Nach 90 Minuten stand es 2:1 für die Gastgeber, der MSV setzte seine Serie fort und beließ es bei nur einer Pflichtspielniederlage im Jahr 2022.

Die Duisburger machten von Beginn an Druck und kamen zu mehreren guten Aktionen. In der 20. Minute markierte Hamza Anhari nach einem Angriff durch die Mitte das 1:0. Köln-Trainer Stefan Ruthenbeck war im ersten Durchgang mit der Leistung seiner Mannschaft sichtlich unzufrieden und vollzog schon in der 31. Minute den ersten Wechsel. Mit der 1:0-Führung des MSV ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste kamen deutlich aggressiver aus der Kabine, Simon Breuer traf in der 53. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Nur zehn Minuten später erzielte Anhari seinen zweiten Treffer und brachte seine Mannschaft wieder in Führung. Anschließend passierte nicht mehr viel, der „Effzeh“ warf in den Schlussminuten alles nach vorne, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Es blieb beim 2:1 für den MSV.

MSV-Trainer Engin Vural sagte nach Abpfiff: „Wir mussten wieder auf einige Spieler verzichten, trotzdem hat die Mannschaft sich da wenig anmerken lassen. Kompliment an die Einstellung der Jungs. Wir waren in der Anfangsphase ganz gut. Ab der 30. Minute hatten wir Glück, da war Köln mehr am Zug. Es war ein ständiges Auf und Ab, beide Mannschaften hatten starke Phasen während des Spiels. Wir sind glücklich, dass wir am Ende mit 2:1 gewonnen haben.“

Ruthenbeck sah sich schon in der ersten Hälfte zu taktischen Veränderungen gezwungen und sorgte dafür, dass seine Mannschaft deutlich stärker in die zweite Hälfte ging. Der 50-Jährige beurteilte die Niederlage aus seiner Sicht: „Ich glaube, das Spiel müssen wir nicht verlieren. Wir hatten selbst auch Möglichkeiten. Das 2:1 fiel zu einem Zeitpunkt, in dem wir eigentlich näher am zweiten Tor waren. Hinten raus haben wir noch alles versucht, waren dann aber nicht so zwingend, wie es sein muss, um hier den Punkt mitzunehmen. Es war unglücklich, aber wir sind auch selbst schuld. Beim 1:0 geht der Ball durch das Zentrum, das darf uns so einfach nicht passieren.“

Durch den Sieg haben die Duisburger nun 23 Punkte auf dem Konto und stehen auf Platz acht. Köln bleibt bei 25 Zählern stehen und rutscht um einen Platz nach unten auf Rang sechs.

Am letzten Spieltag der Saison müssen die Meidericher zu Fortuna Düsseldorf (30. April, 13 Uhr), die Kölner empfangen den bereits feststehenden Absteiger Arminia Bielefeld (30. April, 13 Uhr).