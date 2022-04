Beim ETB SW Essen: S04-Nachwuchs verliert Finale bei erstem Otto-Rehhagel-Osterturnier

Am Uhlenkrug wurde das erste Otto-Rehhagel-Osterturnier ausgespielt. Bayer 04 Leverkusen setzte sich vor dem FC Schalke 04 durch. Den Pokal gab es von König Otto persönlich.

In der ersten Ausgabe des Otto-Rehhagel-Osterturniers des ETB SW Essen für U16- und U17-Junioren hat sich die U16 von Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt. In einem engen Finale am Uhlenkrug schlug die Mini-Werkself die U16 des FC Schalke 04 im Finale mit 3:2.

Bevor es aber am Ostersonntag in die Endrunde ging, wurden einen Tag zuvor in zwei Dreiergruppen die Platzierungen ausgespielt. In Gruppe A setzte sich Bayer 04 Leverkusen an der Spitze mit zwei Siegen und 6:0 Toren klar durch. Dahinter folgte auf Platz zwei Rot-Weiss Essen, die Rot-Weiß Oberhausen mit 4:2 besiegen konnten. RWO wurde Dritter.

In Gruppe B gewann der FC Schalke 04 gegen die Essener Konkurrenz vom FC Kray (2:1) und ETB SW Essen (4:1) und wurde Gruppensieger. Da Kray das direkte Duell gegen ETB mit 2:0 gewinnen konnte, blieb für den Gastgeber nur noch der dritte Platz.

Last-Minute-Strafstoß beschert Kray Platz drei

Somit ergab sich für den darauffolgenden Tag das Spiel um Platz fünf zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Schwarz-Weiß, das Spiel um Platz drei zwischen Rot-Weiss Essen und dem FC Kray und eben das Finale, das Bayer 04 Leverkusen und der S04 bestreiten durften. Bevor es aber um die Platzierungen ging, gab es noch eine Einlage von Otto Rehhagels Heimatklub TuS Helene. Die Essener trafen in einem Freundschaftsspiel auf Fortuna Bredeney.

Im Spiel um Platz fünf setzte sich der Gastgeber ETB dann mit 2:1 gegen Rot-Weiss Oberhausen durch. Das gleiche Ergebnis erzielte auch der FC Kray gegen Rot-Weiss Essen. Dabei sah es lange danach aus, als würde die Essener U16 die Krayer U17 schlagen können. Erst kurz vor Schluss gelang dem FC zunächst der Ausgleich und anschließend per Strafstoß sogar noch der Siegtreffer.

Pokalübergabe mit Otto Rehhagel, Klaus Fischer und Co.

Ähnlich turbulent ging es auch im Finale zu. Bereits zur Pause stand es 1:1 zwischen Bayer 04 und den Jungs aus der Knappenschmiede. Beide Teams verwandelten eine Foulelfmeter. In Durchgang zwei setzte sich die Werkself dann knapp mit 3:2 durch und feierte den Titel.

Zur Pokalübergabe ließ es sich Otto Rehhagel als Namensgeber des Turniers nicht nehmen, persönlich zu erscheinen. Auch Klaus Fischer, die Familie Bierhoff und Essens Bürgermeisterin Julia Jacob überreichten die Trophäen für die Nachwuchskicker.