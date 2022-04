Jugend: Fortuna Düsseldorf befördert Vereinslegende zum U19-Trainer

Fortuna Düsseldorf wird zur kommenden Saison mit einem neuen Trainerteam in der U19 in die Saison starten. Sinisa Suker bekommt nach 17 Jahren eine neue Aufgabe.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat weitreichende Änderungen im Jugendbereich bekanntgegeben. Demnach wird in der kommenden Saison die U19 nicht mehr von Sinisa Suker trainiert. Dieser hatte die älteste Jugendmannschaft des Vereins seit 17 Jahren trainiert. Den Verein verlassen wird der Cousin des kroatischen Fußballstars Davor Suker allerdings nicht.

Der Fußballlehrer, der zudem die Rolle des Cheftrainers für den gesamten Juniorenbereich der Fortuna innehat, wird ab der Saison 2022/2023 die Leitung des U17-Bundesligateams übernehmen. Der 48-jährige Fußballlehrer kann damit seiner Doppelfunktion besser nachkommen, da die U17 im neuen NLZ-Gebäude in Flingern beheimatet ist. Bisher musste Suker zwischen dem Standort Arena, an dem die U19 trainiert, und dem NLZ pendeln.

Die U19 wird ab der kommenden Saison von einer Vereinslegende trainiert: Jens Langeneke, bisher Trainer der U17, wird die Aufgaben Sukers übernehmen und ab der kommenden Saison für die U19-Mannschaft verantwortlich sein. Der 45-jährige Ex-Profi, der mittlerweile ebenfalls ausgebildeter Fußballlehrer ist, wird ab Juli so den erfolgreichen 2005er-Jahrgang der U17 weiter begleiten und mit dem 2004er-Jahrgang der jetzigen U19 zusammenführen, der bereits in der vergangenen Saison unter seiner Leitung stand.

Langeneke war 2006 von Rot Weiss Ahlen zur Fortuna in die damalige Regionalliga Nord gewechselt und stieg mit dem Verein bis in die Bundesliga auf. Ab 2013 ließ er seine Karriere in der zweiten Mannschaft ausklingen, 2015 hing er die Fußballschuhe komplett an den Nagel und konzentrierte sich auf seine Aufgaben im Jugendbereich.