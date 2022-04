U17: Schalke liefert sich Dreikampf um Teilnahme an der Meisterrunde

Zwei Spieltage vor dem regulären Ende der Saison kämpfen in der U17-Bundesliga West noch drei Teams um die ersten beiden Plätze zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft.

In der U17-Bundesliga West wird in der Saison 21/22 nur eine Hinserie ausgetragen, deshalb ist die reguläre Saison bereits nach 16 Spieltagen beendet. Zwei Spieltage stehen noch aus und die Tabellenspitze ist stark umkämpft. In der West-Staffel qualifizieren sich die ersten beiden der Tabelle für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft, die Nord- sowie die Süd-Staffel stellen jeweils einen Teilnehmer.

RevierSport blickt auf das Restprogramm der Meisterschaftsanwärter.

Angeführt wird die Tabelle vom FC Schalke 04. Die Mannschaft von Onur Cinel spielt bislang eine überragende Saison und sammelte in 14 Partien stolze 37 Punkte. Dazu kassierte der S04-Nachwuchs nur sechs Gegentore. Am vergangenen Wochenende gab es für die Königsblauen überraschenderweise die erste Saisonniederlage gegen Preußen Münster (1:2). In den beiden verbleibenden Spielen muss die Cinel-Elf noch gegen den Abstiegskandidaten Alemannia Aachen (9. April, 13 Uhr) und SC Fortuna Köln (23. April, 13 Uhr) ran.

Punktgleich auf Platz zwei stehen die B-Junioren von Fortuna Düsseldorf. Genau wie der S04 haben die Fortunen bislang zwölf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto. Die einzige Pleite in der laufenden Saison war Anfang März eine 1:5-Klatsche gegen den 1. FC Köln. Die letzten beiden Partien haben es nochmal in sich. Am kommenden Samstag (9. April, 13 Uhr) steigt das Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach, den direkten Verfolger. Den letzten Spieltag bestreitet die Mannschaft von Jens Langeneke auswärts beim Tabellenvierten Borussia Dortmund (23. April, 13 Uhr).

Mit 34 Punkten steht Borussia Mönchengladbach in Lauerstellung auf Platz drei. Für die Mannschaft von Ex-Profi Eugen Polanski ist sowohl der erste als auch der zweite Platz noch möglich. Aus den vergangenen beiden Partien konnte der Fohlen-Nachwuchs nur einen Punkt holen. Gegen den 1. FC Köln (0:1) gab es die zweite Saisonniederlage und jüngst ein 1:1 gegen den Tabellennachbarn Borussia Dortmund. Die Gladbacher spielen am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Das letzte Spiel bestreitet die Polanski-Elf zuhause gegen den Tabellenzwölften Arminia Bielefeld (23. April, 13 Uhr).