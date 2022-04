U19-Bundesliga: Rot-Weiss Essen bleibt im Rennen um Platz zwei

Die U19 von Rot-Weiss Essen gewann ihr Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Alemannia Aachen souverän mit 4:0 (3:0).

In der U19-Bundesliga West empfing Rot-Weiss Essen den Tabellenletzten Alemannia Aachen. RWE übernahm von Beginn an das Kommando und kam zu einigen gefährlichen Angriffen. Das erste Tor entstand durch einen Fehler der Gäste-Abwehr. Arnis Osmani stand frei vor dem Aachener Keeper Jan Strauch und traf in der 14. Minute.

Drei Minuten später fiel auch schon das 2:0 für die Gastgeber - Muhammed Karkar war diesmal erfolgreich. In der 29. Minute schon die Entscheidung. Oguzcan Büyükarslan legte für Armen Maksutoski auf, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

RWE: Hermans – Theocharis, Haiduk (68. Demircan), Kourouma, Quarshie, Karkar, Maksutoski, Kowalski (60. Cetin), Osmani (86. Ihekwoaba), Zimmerling (77. Kuhlmann), Büyükarslan Aachen: Strauch – Petry (54. Pyo), Kozlyuk (46. Zupancic), Yamasaki, Ljuma, Kachala (79. Ivic), Eyrice, Weseman, Tchadjej, Statovci, Sinanoglu (79. Steffens) Tore: 1:0 Osmani (14.), 2:0 Karkar (17.), 3:0 Maksutoski (29.), 4:0 Büyükarslan (90.) Rote Karte: Theocharis (59. Minute) Schiedsrichter: Lukas Koch

Mit 3:0 ging es in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause gelang beiden Mannschaften nicht mehr viel, die Partie wurde phasenweise hitzig. Mit dem Höhepunkt in der 59. Minute, als der Essener Verteidiger Elefterios Theocharis die Rote Karte sah. Essens Trainer Vincent Wagner sah in der gleichen Szene ebenfalls Gelb wegen Meckerns. Kurz vor Schluss fiel der wohl schönste Treffer des Tages. Büyükarslan belohnte sich selbst für eine gute Partie und traf zum 4:0-Endstand.

Wagner äußerte nach der Partie: „Wir haben ein bisschen fahrig angefangen, sind aber danach richtig gut reingekommen. Wir hatten genug Gelegenheiten und haben tolle Tore geschossen. Aachen hatte auch eine Chance, weil wir in einer Situation ein bisschen überheblich aufgebaut haben. Kurz vor der Pause haben wir etwas nachgelassen, da hätte ich mir gewünscht, dass wir am Drücker bleiben."

Der 35-Jährige schilderte weiter: „Nach der Pause hatten wir in den ersten zehn Minuten ein paar gute Momente. Dann gab es die Rote Karte, die für mich eine ganz klare Fehlentscheidung war. Mein Spieler wird gefoult und im hohen Tempo aggressiv angegangen. Ohne Frage war da eine Austrittbewegung, aber das war niemals eine Rrote Karte. Ich hätte mir gewünscht, dass die Jungs danach mehr Selbstvertrauen gehabt hätten. Anschließend haben wir nichts mehr zugelassen und machen zum Schluss mit einer herrlichen Aktion das 4:0.“

Nach dem Spieltag steht die Wagner-Elf mit 25 Punkten auf dem fünften Platz, punktgleich mit dem Vierten Bayer 04 Leverkusen. Die Alemannia bleibt weiterhin punktlos und steht nach dem Spiel als erster Absteiger fest. Nächste Woche kommt es im Rennen um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt, zum direkten Duell der beiden Konkurrenten. Am Samstag (9. April, 18 Uhr) ist RWE zu Gast in Leverkusen.