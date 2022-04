U19: Schalke legt im Rennen um die Endrunde vor

Die A-Junioren des FC Schalke 04 haben am 14. Spieltag der U19-Bundesliga West vorgelegt und einen ungefährdeten Auswärtssieg gefeiert.

Im Rennen um die Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft hat die U19 des FC Schalke 04 am Samstag einen wichtigen Sieg gefeiert.

Mit 3:0 (2:0) setzten sich die Knappen beim abstiegsbedrohten SC Fortuna Köln durch. Damit springt S04 vorerst auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem enteilten Spitzenreiter Borussia Dortmund, der zur Qualifikation für das Halbfinale um den bundesweiten Titel berechtigt.

Im Auswärtsspiel brachte Sidi Sane (14.) die Königsblauen in Führung, Bogdan Shubin legte noch im ersten Durchgang nach (31.). Das 3:0 kam von Semin Kojic (57.). "Es war ein seriöser und engagierter Auftritt von uns", lobte Trainer Norbert Elgert gegenüber Vereinsmedien.

Zwei Punkte steht Schalke nun vor dem Tabellendritten Bayer Leverkusen, der am Wochenende spielfrei ist. Allerdings hat das Team von Norbert Elgert bereits zwei Partien mehr als die meisten Verfolger bestritten. Der VfL Bochum und Rot-Weiss Essen könnten am Sonntag auf einen respektive zwei Zähler an Schalke heranrücken. Für Fortuna Köln sind es hingegen düster aus. Der Rückstand des Tabellenvorletzten auf die Nichtabstiegsplätze beträgt fünf Punkte - bei nur drei ausstehenden Partien.

Weiter geht es für S04 am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Zuvor steht am Mittwoch das Westfalenpokal-Duell bei Preußen Münster an (19.45 Uhr). Fortuna Köln trifft sonntags im Stadtderby auf den 1. FC.

Der 14. Spieltag im Überblick

Fortuna Köln - Schalke 04 0:3

SC Paderborn - 1. FC Köln 0:0

Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

VfL Bochum - Wuppertaler SV (alle Sonntag, 11 Uhr, RS-Liveticker)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (12 Uhr)

MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld (13.15 Uhr)