DFB-U18: RWE ist stolz auf seinen Nationalspieler

RWE-U19-Juwel Joshua Quarshie durfte in den letzten Tagen zu Deutschlands U18-Nationalmannschaft reisen. Und das war nicht alles, er bestritt beide Spiele.

Im Dezember 2021 gab Joshua Quarshie, Innenverteidiger-Talent von Rot-Weiss Essen sein U18-Länderspieldebüt. Gegen Israel (5:0) und Russland (1:2) feierte er seine Premiere.

Nun kamen die Partien drei und vier dazu, denn DFB-Coach Guido Streichsbier berief den 17-Jährigen aus dem RWE-Nachwuchsleistungszentrum ins Aufgebot für die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande.

Zwei Gegner, die es in sich hatten. Gegen Frankreich kam er beim 1:1 über 90 Minuten zum Einsatz, gegen die Niederlande spielte er beim 1:4 45 Minuten.

Christian Flüthmann, Leiter des RWE-Nachwuchsleistungszentrums, erklärte gegenüber den Vereinsmedien: „Es ist toll zu sehen, dass ein Spieler aus unserem NLZ im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufläuft. Von den Erfahrungen, die er hier sammelt, profitiert er, aber auch seine Mannschaftskollegen bei Rot-Weiss Essen.“

Der Spieler freute sich einfach über die Zeit beim DFB-Team: „Es ist eine Ehre für mich, zur Nationalmannschaft berufen zu werden. Ich habe in der Zeit neue Dinge gelernt, die mich nach vorne bringen werden. Ich bin sehr froh darüber, das Vertrauen des Trainers bekommen zu haben. Ich komme selbstbewusst zurück nach Essen.“​

Für RWE spielt das Defensiv-Juwel in der laufenden Saison in der U19-Bundesliga. Bei seinen zehn Einsätzen traf er zwei Mal. Das neu gewonnene Selbstvertrauen kann er in der Liga am Sonntag (3. April, 11 Uhr) zeigen, dann geht es zuhause gegen Alemannia Aachen. Gegen das sieg- und punktlose Schlusslicht kann RWE weiter klettern - derzeit steht das Team von Trainer Vincent Wagner auf Rang sechs.