BVB U19: Vor großer Kulisse! Atletico Madrid beendet Dortmunder Triple-Traum

Die U19 von Borussia Dortmund muss den Traum vom Triple-Gewinn begraben. Im Youth-League-Viertelfinale schied der BVB-Nachwuchs mit 0:1 gegen Atletico Madrid aus.

Erster in der U19-Bundesliga West und DFB-Pokal-Finalist: Es läuft in dieser Saison für die U19 von Borussia Dortmund. Vor 19.300 Zuschauern im Signal Iduna Park wollte der BVB nun auch international näher an einen Titelgewinn herankommen. Doch der Triple-Traum endete im Viertelfinale. Atletico Madrid siegte in Dortmund mit 1:0 (1:0).

Die Dortmunder starteten mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen in das Youth-League-Viertelfinalspiel. Immerhin konnte der BVB-Nachwuchs am vergangenen Wochenende nach einem 2:0-Erfolg nach Verlängerung beim SC Freiburg das Berlin-Ticket für das DFB-Pokalfinale klar machen.

Von Beginn an machte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg Dampf. Und wurde schon nach wenigen Spielminuten belohnt. Göktan Gürpüz wurde im Strafraum von den Spaniern von den Beinen geholt - Elfmeter für den BVB. Bradley Fink (8.) trat an und scheiterte an Alejandro Iturbe.

Die Dortmunder benötigten wenige Minuten, um die vergebene Großchance zu verdauen. Doch sie nahmen schnell wieder das Heft in die Hand und erspielten sich die nächste Top-Chance. Gürpüz kam nach einer feinen Kombination zentral vor dem Atletico-Tor zum Schuss, doch Iturbe segelte durch die Luft und zeigte zum zweiten Mal in dieser Halbzeit eine Parade der Kategorie "Weltklasse".

Und es kam so, wie es kommen musste: Der BVB vergab zwei Großchancen und nun war Atletico an der Reihe. Soumaula Coulibaly holte Salim El Jebari von den Beinen und diesmal hatten die Madrilenen vom Elfmeterpunkt die Chance in Führung zu gehen. Javier Curras (33.) versenkte den Ball eiskalt im Dortmunder Tor - 1:0 für Atletico Madrid. Damit ging es auch in die Pause.

Borussia Dortmund: Ostrzinski - Collins, Hussek (61. Bamba), Coulibaly, Rothe - Semic, Frie, Kamara (82. Cisse), Gittens (82. El-Zein) - Gürpüz (66. Rijkhoff), Fink. Ostrzinski - Collins, Hussek (61. Bamba), Coulibaly, Rothe - Semic, Frie, Kamara (82. Cisse), Gittens (82. El-Zein) - Gürpüz (66. Rijkhoff), Fink. Atletico Madrid: Iturbe - Kostis, Camara, Navarro, Roldan - Alciturri, Curras (52. Martinez), Gismera, Barrios - El Jebari (72. Alonso), Martin. Schiedsrichter: Julian Weinberger. Tor: 0:1 Curras (33.). Zuschauer: 19.300. Gelbe Karten: Coulibaly, Fink - Curras, Martin.

Nach Wiederanpfiff agierten die Gäste aus der spanischen Hauptstadt so wie man es auch von den Atletico-Profis gewohnt ist: Mit der 1:0-Führung im Rücken defensiv sehr stabil. Atletico ließ kaum BVB-Chancen zu, wenn dann waren es nur halbe Möglichkeiten zum Torerfolg. Bradley Fink (78.) und Julian Julian Rijkhoff (90.) vergaben noch die besten BVB-Chancen zum Ausgleich.

Es sollte am Ende beim 1:0 für die Spanier bleiben. Atletico Madrid trifft nun im Halbfinale der Youth League auf den FC Salzburg, der bei Paris St. Germain mit 3:1 siegte. Für Borussia Dortmund bleiben noch in dieser Saison der Kampf um die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.