BVB: Youth-League-Duell nach Fan-Frust verlegt

In der kommenden Woche empfängt die U19 von Borussia Dortmund im Youth-League-Viertelfinale auf Atletico Madrid - zu einer anderen Zeit als ursprünglich geplant.

Am übernächsten Mittwoch (16. März) wartet das bisherige Highlight der Saison auf die A-Junioren von Borussia Dortmund. Im Viertelfinale der Youth League empfangen sie Atletico Madrid. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park. Für einen würdigen Rahmen ist bei der ersten Viertelfinal-Teilnahme in der Geschichte der BVB-Junioren also gesorgt.

Nun wurde die Anstoßzeit für das Duell angepasst. Gespielt wird um 16.30 Uhr, wie der BVB am Montag mitteilte. Ursprünglich sollte um 18 Uhr angepfiffen werden. Das allerdings das Nachholspiel der Dortmunder Profis gegen Mainz beinahe für die gleiche Zeit terminiert wurde (18.30 Uhr), sorgte für Frust und Unverständnis bei einigen Fans.









Doch die hat Uefa einer Verlegung des Youth-League-Duells offenbar zugestimmt. Mit dem Versuch, das Spiel der Profis gegen Mainz umzuterminieren, war der BVB bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gescheitert. "Wir hatten bei der DFL hinterlegt, dass dieser Termin für uns wegen des Heimspiels unserer U19 gegen Atletico Madrid ein sehr unglücklicher ist, aber uns wurde mitgeteilt, dass kein anderer Termin in Betracht kommt", wurde Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl auf der Vereinshomepage dazu zitiert.

Mit einem Sieg nach Elfmeterschießen bei Manchester United hatte sich die U19 in der vergangenen Woche erstmals für das Viertelfinale qualifiziert. Nun wartet die nächste harte Aufgabe. Atletico kegelte in der letzten Runde immerhin Titelverteidiger Real Madrid im Stadtderby aus dem prestigeträchtigen Wettbewerb.

BVB-Trainer Mike Tullberg erwartet ein "ganz anderes Spiel" als in Manchester: "Atletico spielt Erwachsenen-Fußball, ist eine unglaublich kompakte und robuste Mannschaft mit guten Konterspielern. Wir freuen auf dieses Highlight und wollen jetzt ins Halbfinale", betonte er auf der Klub-Homepage.

