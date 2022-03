U19: BVB patzt, Sane sichert Schalke-Sieg, Achtungserfolg für Bochum

Der 13. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West hatte einige Überraschungen parat. Eine Übersicht:

Borussia Dortmund - Viktoria Köln 0:0

Das hat sich die Elf von BVB-Coach Mike Tullberg sicher anders vorgestellt. Zwar musste der Coach auf Top-Torjäger Bradley Fink, der bei der zweiten Mannschaft im Einsatz war, verzichten, doch auch mit der aufgebotenen Elf um die Shootingstars Julian Rijkhoff und Jamie Bynoe-Gittens hätte man einen schwarz-gelben Sieg gegen Viktoria Köln erwarten dürfen. Die Dortmunder, die unter der Woche mit einem Sieg nach Elfmeterschießen gegen Manchester United noch den Einzug in das Viertelfinale der Youth League feiern konnten, kamen beim starken Tabellenvierten nicht über ein 0:0 hinaus. Im Fernduell mit Leverkusen gab es für den BVB allerdings Schützenhilfe aus dem Ruhrpott. Somit beträgt der Vorsprung auf Bayer 04 Leverkusen weiterhin acht Punkte.

Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum 0:0

Ähnlich wie Viktoria Köln ging auch der VfL Bochum als klarer Underdog in diesen Spieltag. Die Neunten der Tabelle trafen auf BVB-Verfolger Bayer 04 Leverkusen. Doch genau wie die Borussia kam auch die Werkself nur zu einer Nullnummer. Die von Heiko Butscher trainierten Bochumer konnten einmal mehr beweisen, warum sie in dieser Spielzeit erst ein Mal geschlagen wurden (0:1 gegen den 1. FC Köln). Leverkusen verpasst eine große Chance, den Meisterschaftskampf wenigstens etwas spannender zu gestalten. Der VfL beißt sich weiter im Tabellenmittelfeld fest.

FC Schalke 04 - SC Paderborn 1:0

Auch das Duell des FC Schalke 04 mit dem SC Paderborn war alles andere als ein Torfestival. Am Ende konnten die Schalker ihre Pflicht gegen die abstiegsbedrohten Paderborner allerdings erfüllen und die drei Punkte im Parkstadion behalten. Sidi Sane besorgte bereits in der 33. Minute die Führung, die das Team von Norbert Elgert nicht mehr aus der Hand gab. Schalke rückt wieder einen Punkt an Bayer 04 Leverkusen ran, hat allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto. Dem SCP bleibt auch an diesem Spieltag der Sprung aus der Abstiegszone verwehrt.

Vier weitere Duelle standen oder stehen an diesem Samstag an. Unter anderem konnte sich der Wuppertaler SV durch einen Last-Minute Treffer in der 93. Minute einen wichtigen Punkt im Mittelfeldduell mit Borussia Mönchengladbach sichern:

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach 1:1

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen (13:00 Uhr)

Alemannia Aachen - Preußen Münster (13:00 Uhr)

Arminia Bielefeld - Fortuna Köln (13:00 Uhr)