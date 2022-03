U17: "Derbysieger, Derbysieger" - Schalke begeistert und schlägt den BVB

Die U17 des FC Schalke 04 hat es wieder getan! Nach dem Sieg im Ligapokal gewannen die Königsblauen am Mittwochabend mit 2:0 gegen Borussia Dortmund. Anschließend war Party angesagt.

Gerade hatte der FC Schalke 04 das Revierderby gegen Borussia Dortmund in der B-Junioren Bundesliga West vor 470 Zuschauern im Parkstadion mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Stadionregie spielte von oben spontan das Schalker Vereinslied „Blau und Weiß“ ab, unten jubelten die Spieler des S04 und stimmten die obligatorischen „Derbysieger, Derbysieger“-Rufe an.

Kein Zweifel: Dieser Sieg gegen Borussia Dortmund tat ganz Schalke 04 gut. Und Trainer Onur Cinel war einfach nur stolz auf seine Jungs: „Ja, klar, bin ich stolz“, sprudelte es aus ihm heraus. „Diese Mannschaft kann bis jetzt ihre Leistungen abrufen, wenn es drauf ankommt.“ Beinahe mit ihrem ersten nennenswerten Angriff gingen die Schalker durch Niklas Barthel in Führung (17.) Vitalie Becker erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0. Dazwischen lagen einige Dortmunder Großchancen, die Schalkes überragender Torwart Faaris Yusufu allesamt zu Nichte machte.

Im zweiten Durchgang hatte der BVB dann aber deutlich weniger Torchancen, so dass der Sieg insgesamt nicht unverdient war: „In der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht und hatten einige gute Umschaltmomente. Trotzdem muss man den Hut vor der Leistung von Dortmund ziehen, weil sie wirklich sehr ballsicher waren und sehr gut gespielt haben“, sagte Cinel und ergänzte: Ich würde daher sagen: Einstellung schlägt Aufstellung. Wir haben als Mannschaft super verteidigt und agiert."

S04 U17: Yusufu - Bulut, Likaj, Barthel, Becker – Rüzgar (41. Buczkowski), Hadzha, Grüger, Ouédraogo (78. Yavuz) - Dörr, Osmani (80.+2 Mutanda Kasongo). Yusufu - Bulut, Likaj, Barthel, Becker – Rüzgar (41. Buczkowski), Hadzha, Grüger, Ouédraogo (78. Yavuz) - Dörr, Osmani (80.+2 Mutanda Kasongo). BVB U17: Lisewski – Herrmann (56. Ubani), Rahmann (78. Adamczyk), Benkara, Kabar - Lubach – Onofrietti (78. Niziolek), Wätjen, König (80.+2 Werner), Gürpüz (56. Quayson) – Brunner. Schiedsrichter: Fabian Kiehl Tore: 1:0 Barthel (17.), 2:0 Becker (45.) Zuschauer: 460

Dortmund-Trainer Sebastian Geppert ärgerte sich dagegen über die vielen vergebenen Torchancen seines Teams: „In so einem Spitzenspiel bekommst du nicht viele Chancen. Wir hatten glaube ich, sechs oder sieben“, monierte er. Dennoch habe seine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht.

Den Knappen war es verständlicherweise egal. Nach dem Derbysieg hat der S04 nun mit zehn Siegen und einem Unentschieden die Tabellenführung in der U17-Bundesliga übernommen. Ein besonderer Moment, auch für den Trainer: „Ich würde lügen, wenn es anders wäre. Jeder Trainer guckt auch irgendwann mal auf die Tabelle." Auch, wenn die Ausbildung im Vordergrund stehe. „Diese Mannschaft ist in der U15 so Fünfter geworden und jetzt spielen wir mit den Topteams auf Augenhöhe“, erklärte Cinel stolz.

An die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft wollte er an diesem Abend noch nicht denken. Den Derbysieg gegen den BVB genießen, dagegen schon: „Ein Derby ist immer ein besonderes Spiel. Das war in der Vergangenheit so, das ist im hier und jetzt so und das wird auch hoffentlich in zehn Jahren auch immer noch so sein, dass es ein besonderes Spiel ist. Und jeder, der das irgendwie abspricht, der lügt.“