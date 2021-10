U19: MSV Duisburg verliert in Gladbach

Die U19 des MSV Duisburg hat ihr Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in der A-Junioren-Bundesliga West mit 0:2 (0:1) verloren.

Weil Kushtrim Asallari einen Top-Tag erwischte, musste die U19 des MSV Duisburg am Samstagvormittag ihre zweite Niederlage in der A-Junioren-Bundesliga West über sich ergehen lassen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach schnürte gegen die Zebras einen Doppelpack und sorgte damit für einen 2:0-Sieg seiner Mannschaft. Die Meidericher sind nach der Pleite weiterhin Tabellenfünfter. Weiter geht es für das Team von Engin Vural am Sonntag, 31. Oktober (11 Uhr), mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum.

Im Parallelspiel unterlag die U19 des SC Preußen Münster dem SC Paderborn mit 2:4 (0:2).