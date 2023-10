BVB-Abgang: Maradona-Vergleiche - Bellingham "dachte nicht, dass es so laufen würde"

Jude Bellingham ist nach seinem Abgang von Borussia Dortmund zu Real Madrid weiter in Top-Form. Auch beim 3:2-Sieg in Neapel stand der Engländer im Mittelpunkt.

Bei der SSC Neapel drohte Real Madrid früh eine Niederlage, letztlich gab es aber doch noch den 3:2-Auswärtssieg. Wieder einmal in der Hauptrolle war dabei ein gewisser Jude Bellingham, der Borussia Dortmund im Sommer noch knapp über 100 Millionen Euro einbrachte.

Seit seinem Transfer zu den Königlichen zeigt sich der Engländer in bestechender Verfassung und steuerte in neun Einsätzen bereits acht Tore und drei Vorlagen bei. „Ich dachte nicht, dass es so laufen würde“, gab der 20-Jährige nach dem Spiel in Neapel gegenüber CBS Sports zu, „aber ich schaue von Spiel zu Spiel und blicke nicht auf die guten Sachen, wenn es mal läuft, oder auf die schlechten Dinge, wenn es mal nicht klappt. Ich versuche, auf dem Boden zu bleiben.“

Bellingham-Solo sorgt für zwischenzeitliche Führung

Der Fokus liege bei dem Mittelfeldspieler klar auf dem Team. „Das Wichtigste ist, dass ich meinem Team helfe, Spiele zu gewinnen. Das tue ich im Moment und damit muss ich weitermachen.“ Wie zum Beispiel mit einem beeindruckenden Solo-Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Real, als Bellingham aus dem Mittelfeld losmarschierte zahlreiche Gegenspieler stehen ließ und im Strafraum eiskalt vollendete.

Die spanische Presse verglich den Torschützen im Stadio Diego Armando Maradona anschließend mit der namensgebenden argentinischen Legende: „Bellingham, der einzige Engländer, in den sich Maradona verliebt hätte“, schrieb beispielsweise die "AS", in der "Marca" hieß es: „Bellingham mit einer Hommage an Diego Maradona durch ein unvergessliches Tor.“

Maradona-Vergleiche "ein bisschen übertrieben"

Bellingham selbst trat anschließend auf die Bremse. „Das ist ein bisschen übertrieben. Es war ein schönes Tor, aber von dem, was ich auf YouTube und in Dokus gesehen habe, hatte er doch eine etwas höhere Qualität als ich, oder eher eine deutlich höhere“, ordnete der englische Nationalspieler ein und erklärte: „Ich will einfach auf die meine Art zum Erfolg beitragen.“

Diese Art brachte Bellingham am Dienstagabend nicht nur den Sieg, sondern letztlich auch die Auszeichnung zum Spieler des Spiels ein. Für den Neuzugang sei das jedoch zweitrangig. Stattdessen holte er zum Lob für seine Teamkollegen aus und hob unter anderem Toni Kroos hervor, der sein 100. Champions-League-Spiel absolvierte. „Ich bin Tag für Tag von so guten Spielern umgeben. Da kann man nur von dem lernen, was sie tun.“