Europapokal: Aubameyang trifft doppelt, Sensation in Bosnien, Ex-MSV-Trainer siegt

Nach der Champions League sind auch die ersten Spieltage in der Europa League und Europa Conference League absolviert. Und es gab einige Überraschungen.

Die größten Überraschungen am Europapokal-Donnerstag gab es in Polen und Bosnien-Herzegowina.

Legia Warschau besiegte im ausverkauften Haus vor 27.801 begeisterten Fans den Tabellen-Siebten der Premier League. Aston Villa unterlag in Polens Hauptstadt mit 2:3.

Legia, das seit dem 1. Juli 2022 vom ehemaligen MSV-Duisburg-Trainer Kosta Runajic trainiert wird, konnte vor den Augen des neuen Nationaltrainers Michal Probierz - RevierSport berichtet - überzeugen. Allen voran die Atmosphäre an der "ulica Lazienkowska" pushte die Mannschaft um die Torschützen Pawel Wszolek und Ernest Muci.

Auch Villa-Coach Unai Emery zeigte sich von der Stimmung in Polens Hauptstadt beeindruckt und sagte auf der Pressekonferenz: "Ob diese Stimmung einen Einfluss auf das Ergebnis hatte? Ich sage es mal so: Wir wussten schon vor dem Spiel, was uns hier erwartet und haben uns auf diese heiße Atmosphäre auch eingestellt. Es ist sehr schwer hier an der Lazienkowska zu bestehen. Ich habe 27 Heimspiele von Legia analysiert und sie haben davon 21 oder 22 Partien gewonnen. Das unterstreicht die große Heimstärke. An diesem Abend waren die Tribünen entscheidend. Sie haben uns ein wenig erdrückt und Legia hat davon profitiert. Sie haben ein richtig gutes Spiel gemacht."

Ein kleiner Vergleich, was den Transfermarkt-Wert betrifft: Legia Warschau liegt hier bei 36,6 und Aston Villa bei 597,7 Millionen Euro. Das Ergebnis auf dem Rasen: 3:2 für Legia!

Dass der Marktwert wenig Aussagekraft besitzt, zeigte auch diese Überraschung am Donnerstagabend (21. September 2023). HSK Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina - Marktwert 10,3 Millionen Euro - drehte einen 0:3- Rückstand (!) gegen AZ Alkmaar - 79,8 Millionen Euro - und besiegte die Niederländer mit 4:3.

In den Niederlanden war auch der ehemalige BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang erfolgreich - gleich doppelt. Der Gabuner traf beim spektakulären 3:3-Remis zwischen Ajax Amsterdam und Marseille zweimal für Olympique.